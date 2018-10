Pourquoi adopter l'écriture et le langage inclusifs au quotidien ?

publié le 24/07/2018 à 08:30

L'écriture inclusive était sur toutes les lèvres l'année dernière. Pour rafraîchir vos mémoires et permettre à celles et ceux qui n'en ont jamais entendu parler, l'écriture inclusive "désigne l'ensemble des attentions graphiques et syntaxiques permettant d'assurer une égalité des représentations entre les femmes et les hommes", peut-on lire dans le Manuel d'écriture inclusive édité par Mots-Clés, une "agence de communication d'influence" et disponible gratuitement en ligne.



Son usage, sollicité d'une part, rejeté d'autres parts, se révèle un puissant outil pour permettre aux femmes d'exister dans la langue française et sortir de l'invisibilisation dans lequel on les a plongées.

Le français reste en effet profondément sexiste sur de nombreux points à commencer par cette règle loin d'être universel : "le masculin l'emporte sur le féminin". Adopter l'écriture ou le langage inclusif dans son quotidien, permettrait alors, selon Mots-Clés, de faire "progresser l'égalité femmes-hommes".

On a du mal à vous convaincre à l'adopter au quotidien ? Lisez-donc cet article compilant les principales idées reçues sur l'écriture inclusive. Et pour tout comprendre des rouages de cette écriture plus simple à adopter qu'on peut le penser, voici un autre lien qui devrait vous aider.

Comment en faire plus ?

Vous avez déjà beaucoup à faire, mais si vous avez une jolie plume et que vous aimez écrire, pourquoi ne pas faire le pari d'écrire un roman en écriture inclusive ? La langue française mérite ce défi de taille !



RTL Girls s'engage tout l'été, avec sa série "Un geste par jour", à vous présenter, une fois par jour, une initiative à entreprendre, une association à soutenir, un comportement à adopter, une action simple à réaliser pour œuvrer pour plus d’égalité entre les femmes et les hommes au quotidien.





Cet article a été entièrement rédigé en inclusif, l'avez-vous remarqué ?