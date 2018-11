publié le 24/08/2018 à 14:30

Le saviez-vous : se donner du plaisir est bon pour la santé. Quelques caresses intimes avant de se coucher permet de se détendre, de réduire le stress et donc de mieux s'endormir.



Que vous soyez seule ou à deux, le plaisir sexuel est un ingrédient idéal pour favoriser son bien-être mais la masturbation, une activité sexuelle en soi, possède d'autres avantages : accroître sa confiance en soi, prendre en main sa sexualité et affirmer son pouvoir.



C'est ce que les chanteuses pop ne cessent d'affirmer dans leurs chansons depuis plusieurs années maintenant de Cyndi Lauper à Beyoncé, en passant par Britney Spears ou Nicki Minaj. Elles racontent comment elles ont appris l'amour de soi par la masturbation. À voir les carrières de chacune, se caresser ne leur a pas fait de mal : toutes ces artistes connaissent un succès non négligeable et respirent la confiance en elles.

Comment en faire plus ?

Vous souhaité avoir des enfants ? Vous allez bientôt accoucher ? Et si vous vous intéressiez à la masturbation durant l'accouchement. Une illustratrice a raconté en mai dernier sur Facebook son expérience durant son propre accouchement.



Intitulée "Le clitoris oublié de l'accouchement", cette courte série d'illustrations aborde un sujet encore tabou et qui pourrait pourtant "faciliter le travail" des femmes et les aider à "supporter les contractions".



RTL Girls s'engage tout l'été, avec sa série "Un geste par jour", à vous présenter, une fois par jour, une initiative à entreprendre, une association à soutenir, un comportement à adopter, une action simple à réaliser pour œuvrer pour plus d’égalité entre les femmes et les hommes au quotidien.