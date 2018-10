Une carte collaborative pour les utilisatrices de la coupe menstruelle

publié le 31/07/2018 à 08:28

Les femmes qui utilisent la coupe menstruelle se sont posées cette question au moins une fois : où est-ce que je vais pouvoir changer ma cup dans la journée ? Depuis quelques années, de nombreuses femmes ont choisi d'abandonner tampons et serviettes au profit de cette nouvelle méthode de protection hygiénique.



Mais il est parfois difficile, quand on n'est pas chez soi, de trouver un bar ou un restaurant proposant un robinet à l'intérieur de ses toilettes pour la nettoyer en toute sérénité. Pour faciliter la tâche aux utilisatrices de la coupe menstruelle, un collectif a décidé de créer une carte collaborative qui recense les endroits "cup-friendly".

La carte Clean Your Cup est hébergée sur la plateforme Cyclique, un espace d'information dédié au cycle menstruel. Le principe de est simple : sur la carte en ligne, les bars, cafés, restaurants et autres endroits, où l'on peut changer sa cup sans problème, sont répertoriés.

Autre point positif : vous pouvez participer pour aider les autres adeptes de cette protection périodique. Faites vivre la sororité et l'entraide entre femmes en partageant vos bons plans ! Il suffit de s'inscrire sur la plateforme pour recevoir des stickers à coller dans les toilettes des endroits "cup-friendly" que vous avez repérés.

Comment en faire plus ?

Lisez des livres qui parlent des règles, pour dédramatiser et tout savoir de ce phénomène naturel, mais souvent méconnu. Grâce aux ouvrages de Jack Parker, Élise Thiébaut ou encore Camille Emmanuelle, les règles n'auront plus aucun secret pour vous !



Pour briser le tabou autour des menstruations, suivez aussi le travail d'artistes féminines qui réalisent des œuvres sur ce sujet. On vous invite à aller lire les poèmes de Rupi Kaur ou découvrir les dessins d'Ariella Elovic qui représentent des femmes célèbres, assises sur la cuvette des toilettes alors qu'elles ont leurs règles.



