Les femmes représentent plus de la moitié de la population mondiale. Pourtant, seul un tiers des écoliers sont des écolières. Dans les pays les plus pauvres de la planète, beaucoup de fillettes n'ont pas accès à l'éducation car leurs familles n'ont pas les moyens. Elles choisissent souvent d'envoyer les garçons à l'école, pendant que les petites filles sont reléguées aux tâches domestiques.



Résultat : plusieurs centaines de millions de femmes sont analphabètes dans le monde et ne peuvent pas lutter contre les mariages forcés, la prostitution, l'exploitation... Pour défendre les droits des femmes et l'éducation des petites filles dans le monde, plusieurs associations s'engagent, comme Toutes à l'école.

Fondée par la journaliste Tina Kieffer et soutenue par Claire Chazal, Sandrine Quétier ou bien Chantal Thomass, l'organisation propose de faire un don ou bien de parrainer une écolière au Cambodge, pays où beaucoup de familles vivent dans une très grande précarité.

En soutenant une petite fille, vous pourrez tisser un lien avec elle en lui envoyant du courrier et en la soutenant financièrement pour ses frais de scolarité ou les soins médicaux. Elle pourra à son tour vous transmettre des dessins ou bien des bulletins de notes.

Comment en faire plus ?

Transmettez des valeurs d'égalité à vos propres enfants ou à ceux que vous côtoyez. Apprenez aux petites filles qu'elles peuvent avoir autant d'ambition que les garçons. C'est l'objectif des jeux de cartes The Moon Project, créés par l'entrepreneuse Héloïse Pierre. Veillez également à les sensibiliser à la notion de consentement : quand quelqu'un dit "non", c'est non.



