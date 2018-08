Conférences, panels et colloques : engagez-vous pour plus de parité

publié le 02/08/2018 à 08:29

Si vous êtes allé(e)s à une conférence récemment, vous avez probablement du faire face à un constat : une homogénéité dans les profils des personnes invitées à partager leur savoir. La plupart du temps, il s'agit d'hommes, blancs, venus plus ou moins du même parcours académique et professionnel. On les invite pour parler de l'économie de la France, d'écologie, de sciences et même parfois... des sujets touchant très directement les femmes comme le débat autour de la PMA pour toutes, le mouvement #BalanceTonPorc ou encore le féminisme.



Face à cette invisibilisation des femmes expertes, certains hommes ont décidé de se mobiliser et de renoncer à leur propre visibilité au profit de plus de parité. À l'image de plusieurs centaines de chercheurs espagnols ou de Matthieu Orphelin, député La République en Marche de la 1ère Circonscription du Maine-et-Loire, qui au mois de janvier 2018 a médiatisé son coup-de-gueule contre un colloque dans lequel il avait été invité à parler de la transition énergétique.

Le député a choisi de refuser cette invitation après avoir découvert que seulement 2 femmes pour 15 intervenants avait été conviées à prendre la parole. En échange, Matthieu Orphelin a proposé des noms d'expertes dans son réseau, parfaitement capables de prendre la parole sur le sujet pour lequel il avait été appelé.

L'initiative de l'élu a fonctionné puisque la liste des intervenant(e)s du colloque a été modifiée pour atteindre la parité.

Si vous êtes un homme et que vous vous retrouvez dans une situation similaire, engagez-vous, vous aussi, à encourager les organisateurs à faire appel aux femmes de votre entourage d'expertise et/ou professionnel, tout aussi compétentes que vous, personne n'en doute !



Si vous êtes une femme et que vous constatez que vous êtes la seule représentante de la gent féminine dans un panel de discussion, suggérez-vous aussi à l'organisation des noms de consœurs pour étoffer les interventions. La parité n'est pas une question de chiffre, mais de multiplicité des regards et des points de vue, essentiels pour représenter une société dans la pluralité.

Comment en faire plus ?

Les femmes ne sont pas les seules personnes sous-représentées dans ce type d'événements. La diversité sociale comme culturelle est tout aussi importante. Portez une attention particulière sur tous ces points lors d'une prochaine conférence, et n'hésitez pas à écrire à l'organisation si vous n'êtes que spectateur ou spectatrice en suggérant vous aussi des noms d'intervenants ou d'intervenantes compétentes.



Pour vous aider dans vos recherches d'expertes, il existe justement un site (gratuit) vous permettant de trouver les coordonnées de celles qui ont un savoir à partager.



RTL Girls s'engage tout l'été, avec sa série "Un geste par jour", à vous présenter, une fois par jour, une initiative à entreprendre, une association à soutenir, un comportement à adopter, une action simple à réaliser pour œuvrer pour plus d’égalité entre les femmes et les hommes au quotidien.