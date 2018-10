Violences faites aux femmes : engagez-vous avec la Fondation des Femmes

publié le 20/07/2018 à 08:10

C'est la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron. Les violences sexistes et sexuelles ont été mises sur le devant de la scène politique par le président de la République mais pourquoi ne pas, vous aussi, vous engager à soutenir celles et ceux qui œuvrent contre ce fléau.



La Fondation des Femmes est une organisation dont l'objectif est simple : collecter des fonds pour les allouer ensuite à des projets de terrain permettant d'aider des femmes victimes de violences conjugales ou sexuelles. Pour rappel, au moins 223.000 femmes sont victimes, tous les ans, de ces violences de la part de leur conjoint tandis qu'une femme meurt tous les trois jours, tuée par son (ex)conjoint.

Pour s'engager, plusieurs solutions s'offrent à vous : parler autour de vous du travail effectué par la Fondation des Femmes et ainsi sensibiliser le grand public à cette cause, faire un don (déductible d'impôts) tout au long de l'année, mettre à disposition vos compétences en communication, informatique, finances pour aider les associations ou encore participer à la prochaine collecte de de produits hygiéniques.

Comment en faire plus ?

Devenez bénévole de la Fondation des Femmes pour travailler, en groupe, sur l'un des nombreux projets menés ou soutenus par l'organisation.



La Fondation des Femmes, qui a déjà lancé plusieurs campagnes de sensibilisation (Maintenant On Agit, Tu Seras Un Homme Mon Fils), travaille au développement d'un lieu de collaboration et d'innovation à destination des associations (Les Voisines), et à la création d'une cité des femmes en collaboration avec la Mairie de Paris.



RTL Girls s'engage tout l'été, avec sa série "Un geste par jour", à vous présenter, une fois par jour, une initiative à entreprendre, une association à soutenir, un comportement à adopter, une action simple à réaliser pour œuvrer pour plus d’égalité entre les femmes et les hommes au quotidien.