publié le 06/08/2018 à 08:30

"Femmes en réunion... attention aux crêpages de chignons". Cette phrase terriblement stéréotypée, on peut l'entendre en soirée entre amies ou dans les couleurs d'un bureau entre la photocopieuse et la machine à café. Cet exemple anecdotique (mais il y en a plein d'autres !) cache un problème profond : celui de croire que les femmes seraient, par leur nature, inaptes à s'entendre entre elles, condamnées à se juger, se critiquer et se comporter en rivales les unes par rapport aux autres.



Or, cessons tout de suite ce délire collectif : cette vision de la gent féminine n'a rien de biologique. Il s'agit d'un comportement sociologique loin d'être définitif et qui arrange bien ceux qui ont le pouvoir : "La domination masculine est tellement intériorisée par les femmes qu’elles se minorent elles-mêmes. Elles se renient en tant que genre dévalorisé et plein de défauts", expliquait à Marie Claire la sociologue du travail Danièle Kergoat.

Pourquoi perdre du temps à considérer les autres femmes comme de potentielles rivales quand on peut tout simplement s'ouvrir à elles, se serrer les coudes, s'unir les unes aux autres pour avancer dans cette société vers plus d'égalité ?

D'autant plus que, vraiment, ce n'est pas si compliqué à mettre en place : la sororité est un sport facile, où l'on conjugue solidarité et bienveillance entre femmes. Essayez ne serait-ce qu'une semaine de poser votre regard sur une "sœur" sans une once de jugement, sans vous comparer à elle, sans essayer de lui prouver que vous valez mieux qu'elle... même si elle écrit un texte ravivant justement ces vieux clichés de rivalité stérile.

"Liberté, égalité, sororité", une devise portée par les militantes pour les droits des femmes Crédit : Arièle Bonte pour RTL Girls

Comment en faire plus ?

Comme le rappelle un article du Nouvel Obs, le mot "sororité" ne date pas de cette année. On l'a vu dans des écrits de Rabelais mais il a pris une tournure politique dès la fin des années 60 aux États-Unis. L'auteure féministe Carol Hanisch inscrivait même la formule "la sororité est puissance" à la fin de tous ses courriers.



Des pancartes en manifestation aux formulations ajoutées dans un message posté sur les réseaux sociaux, utiliser le mot "sororité" dans ces contextes revient à s'engager dans un discours politique et féministe. Seriez-vous prête à franchir ce pas de plus dans un contexte où les violences sexistes et sexuelles n'ont jamais autant été sur le devant de la scène ?



RTL Girls s'engage tout l'été, avec sa série "Un geste par jour", à vous présenter, une fois par jour, une initiative à entreprendre, une association à soutenir, un comportement à adopter, une action simple à réaliser pour œuvrer pour plus d’égalité entre les femmes et les hommes au quotidien.