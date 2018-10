publié le 19/07/2018 à 08:10

Planifier les vacances, faire la liste des courses, prendre rendez-vous chez le dentiste pour les enfants, acheter les fournitures scolaires, passez un coup de fil à mamie... Dans la majorité des foyers, toutes ces tâches sont réalisées par les femmes ou les mères de famille.



Cette organisation pour le bien du foyer porte un nom : la charge mentale, concept mis en mots et en images l'année dernière par la dessinatrice Emma dans une bande-dessinée. Cette dernière a eu le mérite de mettre sur le devant de la scène ce problème d'inégalité au sein des foyers.

Mais attention, la charge mentale n'est pas qu'une affaire de famille. Dans les entreprises aussi ce fléau sévit. Selon une étude de la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) publiée en décembre 2017, 44 % des salariés déclarent "devoir penser à trop de choses à la fois". Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à ressentir cette charge mentale qui peut entraîner des risques pour la santé des salariées.

Si vous faîtes partie de celles qui, à la maison comme au bureau, s'occupent de tout, peut-être êtes-vous au bord du burn out. Vous n'êtes pas touchée ? Une collègue ou une amie est probablement sur le point d'exploser. Comment pouvez-vous les aider ? Expliquer le concept de la charge mentale à votre partenaire, histoire de mieux répartir ces tâches que vous pensiez pourtant sans danger pour le bien-être de votre cerveau. Parlez du surmenage à votre employeur et envisagez ensemble des solutions pour maximiser l'efficacité de vos équipes.

Comment en faire plus ?

En attendant la sortie de l'application Maydée, justement dédiée à la comptabilisation des tâches ménagères et responsabilités familiales, lisez Libérées le livre de Titiou Lecoq sorti l'année dernière aux éditions Fayard. Une bonne manière de comprendre tous les enjeux sociétaux et historiques derrière la charge mentale et de redistribuer les cartes avec intelligence et diplomatie.



