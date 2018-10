publié le 27/07/2018 à 08:13

"Si tu sais être fort sans être violent, si tu sais soutenir sans vouloir dominer, tu seras un homme mon fils", "si tu sais regarder une femme sans qu'elle n'ait à craindre ton regard, tu seras un homme mon fils". Ces phrases, on peut les entendre dans la dernière campagne de sensibilisation de la Fondation des Femmes.



Lancée en mai dernier, #TuSerasUnHommeMonFils a un objectif : inclure les hommes dans le problème des violences faites aux femmes et encourager les plus jeunes à repenser le concept d'être "un homme".

Car en matière d'égalité comme de déconstruction des stéréotypes de genre, rien ne pourra s'inscrire durablement sans l'implication de cette partie de la population, relève la Fondation des Femmes. L'illustrateur Monsieur Q partageait également le même point de vue, illustré dans une bande dessinée publiée en novembre 2016.

"On ne dit pas aux garçons : laisse les filles tranquilles, respecte-les, elles ne t’appartiennent pas, un non est un non...", écrivait Monsieur Q dans sa BD, demandant alors aux parents de ne plus culpabiliser les filles mais tout simplement... d'éduquer les garçons sur le consentement, l'égalité, la culture du viol ou encore le harcèlement.

Comment en faire plus ?

Aux États-Unis, une poignée de parents a décidé d’élever leurs enfants "gender creatives", c'est-à-dire qu'ils et elles ne communiquent pas le genre de leur enfant jusqu'à ce que ce dernier ou cette dernière décide d'en choisir un. Un choix d'éducation que certains et certaines racontent sur les réseaux sociaux à l'image de Kyl et Brent, parents de Zoomer.

