publié le 13/08/2018 à 08:13

Vous êtes engagées dans une cause ? Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur ? Partager vos réflexions au plus grand nombre ? Il y a plusieurs années, faire entendre sa voix pouvait être difficile. Mais depuis l'avènement des blogs et des réseaux sociaux, il est désormais possible pour le commun des mortels de faire exister ses opinions dans l'espace public qu'est Internet et de dénoncer des comportements ou actions allant à l'encontre de ses valeurs.



Attention cependant, on ne vous demande pas de vous transformer en troll ou en social justice warrior, mais plutôt d'utiliser Twitter, Facebook ou Instagram comme plateforme d'expression de la démocratie.

Vous pensez que votre voix ne compte pas ? Imaginez-la maintenant avec des milliers d'autres. Voire des millions. Cela donne des mouvements comme #BalanceTonPorc (avec ses dérives critiquables, certes) et permet une prise de conscience collective sur des initiatives pas si positives...

Les exemples ne manquent dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes avec par exemple cette campagne ratée du Conseil lillois de la jeunesse, retirée après les multiples interpellations des internautes.



Vous êtes plutôt team Bisounours ? Profitez de votre plateforme pour faire passer des messages positifs. Cette ligne éditoriale fera le plus grand bien vos abonné(e)s exposé(e)s à la haine que peuvent parfois, malheureusement, véhiculer l'ensemble des réseaux sociaux.

Comment en faire plus ?

Ayez le like et les commentaires positifs compulsifs. Vous appréciez le travail d'une artiste, les réflexions d'un internaute, la dernière photo d'un collègue ? Faite-le savoir ! On vous le rendra bien !



RTL Girls s'engage tout l'été, avec sa série "Un geste par jour", à vous présenter, une fois par jour, une initiative à entreprendre, une association à soutenir, un comportement à adopter, une action simple à réaliser pour œuvrer pour plus d’égalité entre les femmes et les hommes au quotidien.