Faire entendre votre voix grâce aux pétitions en ligne

"Chacun et chacune peut entreprendre quelque choses à son échelle : ce n'est pas qu'un privilège de président de la République !", expliquait à RTL Girls Rebecca Amsellem au moment du lancement de son mouvement #3novembre11h44 pour lutter contre les inégalités salariales.



Si les femmes ne pouvaient pas descendre manifester dans les rues, la fondatrice de la newsletter Les Glorieuses leur proposait alors de signer une pétition. "L'objectif c'est de dire aux gens qu'elles ou ils peuvent s’investir sur cette question sans pour autant avoir à sortir dans les rues. On ne demande pas à chaque personne de faire la révolution", avait-elle ajouté pour appeler les Françaises et les Français à s'engager grâce au numérique pour l'égalité des salaires.

Le site Change.org héberge de nombreuses pétitions parmi lesquelles "Justice pour Naomi", ou encore "N'exécutez pas Noura qui n'a fait que se défendre contre l'homme qui l'a violée !". À vous de choisir celles qui correspondent à vos opinions personnelles.

Comment en faire plus ?

Une cause vous tient à cœur ? Lancez vous-même votre propre pétition en ligne et mobilisez votre réseau autour d'elle pour avoir plus d'impact.



RTL Girls s'engage tout l'été, avec sa série "Un geste par jour", à vous présenter, une fois par jour, une initiative à entreprendre, une association à soutenir, un comportement à adopter, une action simple à réaliser pour œuvrer pour plus d’égalité entre les femmes et les hommes au quotidien.