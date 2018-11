Pourquoi apprendre à parler des personnes LGBTQ+ avec respect

publié le 14/08/2018 à 08:02

Lorsque le comédien et humoriste Océan a fait son coming-out trans le 17 mai dernier, ce dernier a pris soin d'expliquer dans une vidéo et une interview accordée à Komitid par quels pronoms (masculins) il fallait désormais l'identifier.



Océan le lui dit lui-même, certains et certaines vont se tromper, ce n'est pas grave, lui aussi faire encore l'erreur de temps à autre. Mais quand bien même, le comédien touche là à un point sensible : respecter l'identité d'une personne et comment elle se définit est indispensable quand qu'on s'inscrit dans une démarche relevant de celle que l'on vous propose depuis le début de l'été.

Parler avec respect des personnes LGBTQ+ n'est pas aussi compliqué qu'il y paraît. Océan est un homme trans et, de fait, il convient d'utiliser le pronom "il" pour parler de lui, même pour évoquer un moment de sa vie se situant avant sa transition. Pour éviter les faux pas, (re)lisez notre guide anti-transphobie ou référez-vous à notre lexique du genre comme des sexualités.

Comment en faire plus ?

Plongez-vous dans des œuvres culturelles qui traitent de ce sujet pour ouvrir vos champs de réflexion. Exemple avec la bande-dessinée Assignée Garçon, de Sophie Labelle (disponible en ligne gratuitement), la série Sense8, et le spectacle Nanette sur Netflix, ou encore Laurence Anyways, de Xavier Dolan, disponible dans son intégralité sur la chaîne YouTube de Arte Cinema.



