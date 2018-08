publié le 03/08/2018 à 08:04

Marre de voir des affiches montrant des femmes nues pour vendre du parfum ou des bijoux ? Marre des publicités aux messages sexistes imposant des diktats de beauté ? L'espace public est envahi par les injonctions misogynes placardées sur les murs et les unes des magazines.



Pour dénoncer l'hypersexualisation des femmes dans la publicité, vous pouvez agir ! Engagez-vous avec la Brigade anti-sexiste, dont la mission est de détourner les affiches qui envoient une mauvaise image des femmes. À l'aide de stickers à coller sur des abribus ou des kiosques, et de marqueurs pour inscrire des messages dénonçant les stéréotypes et discriminations, ce collectif parcourt les rues de Paris et de plusieurs grandes villes françaises.

Rejoignez le mouvement pour dire stop au sexisme ordinaire (à vos risques et périls). La pratique est illégale, "mais on prend le risque de ces petites incivilités parce qu'on en a marre qu'on nous vende la jeunesse éternelle qui n'existe pas, parce qu'on en a assez qu'on nous culpabilise en nous incitant à mettre de la crème antiride avant 30 ans", explique Lucille, une membre du collectif, à Mouv'.

Une publication partagée par Brigade AntiSexiste (@brigadeantisexiste) le 28 Mai 2016 à 9 :55 PDT

L'objectif de l'opération est d'interpeller les passants pour les faire réfléchir à l'environnement sexiste qui les entoure. Comme dans le mini jeu-vidéo Dikye Street, créé par deux militantes féministes, détourner les affiches et les tags sexistes permet de se les réapproprier.



Au mois de juillet, un autre groupe féministe, le collectif 52, a remplacé les publicités dans le métro parisien par des photos non retouchées de femmes non-stéréotypées en maillot de bain. Une belle façon de dire stop aux injonctions !

Comment en faire plus ?

Si vous voyez passer des publicités sexistes sur Internet ou en faisant vos courses dans un magasin, n'hésitez pas à envoyer des photos ou des captures d'écran au compte Twitter Pépite sexiste qui recense tous les cas de sexisme ordinaire ou de marketing genré. Vous pouvez aussi interpeller directement les marques sur les réseaux sociaux.



RTL Girls s'engage tout l'été, avec sa série "Un geste par jour", à vous présenter, une fois par jour, une initiative à entreprendre, une association à soutenir, un comportement à adopter, une action simple à réaliser pour œuvrer pour plus d’égalité entre les femmes et les hommes au quotidien.

* https://www.rtl.fr/girls/identites/l-egalite-dans-les-espaces-publics-un-enjeu-a-prendre-au-serieux-7790472101

* https://www.rtl.fr/girls/societe/deux-francaises-creent-un-mini-jeu-video-gratuit-contre-le-sexisme-7793170226

* https://www.rtl.fr/girls/identites/paris-bannit-les-pubs-sexistes-et-discriminatoires-de-son-espace-public-7787867414