Podcast : les femmes prennent la parole, écoutons-les !

publié le 16/08/2018 à 08:02

Les voix des femmes sont sous-représentées dans les médias traditionnels. Elles sont moins de 20% à prendre la parole en tant qu'expertes dans les journaux télévisés, moins de 15% à être mises en couverture des grands quotidiens et moins de 12% à signer des chroniques et des éditos dans la presse, rapporte un article du magazine Elle.



Pour tenter de retrouver un équilibre, plusieurs femmes ont lancé des podcasts dans lesquels on parle de féminisme, d'entrepreneuriat, de sexualité ou de sujets n'ayant pas forcément à voir avec l'égalité entre les femmes et les hommes :

- Basilic, "le podcast consacré à l'environnement et aux initiatives positives" créé par Jeane Clesse

- #2050 imagine le monde de demain fondé par Rebecca Armstrong

- Plan Culinaire cuisine nos habitudes alimentaires, présenté par Nora Bouazzouni et Mélissa Bounoua de Louie Media.

- La Bougeotte est consacré aux femmes qui voyagent. Il est présenté par Laura Fernandez Rodriguez, Daisy Lorenzi et Marine Périn.

- Commencer raconte les coulisses de la vie d'entrepreneuses de Caroline Rey et Amélie Delacour, cofondatrices de la marque de vêtements 17h10



Écouter ces podcasts, c'est alors soutenir de nouvelles voix qui s'expriment dans un brouhaha médiatique largement dominé par les hommes.

Comment en faire plus ?

2018 est définitivement l'année du podcast ! Les médias, marques et indépendants s'y mettent tous et toutes pour parler des sujets qui les passionnent et qui méritent qu'on les développe. Peut-être avez-vous une passion singulière, un métier étonnant, des expériences à partager ? Télécharger un logiciel de montage, branchez votre micro et produisez vous-même votre podcast !



En attendant la sortie de votre premier épisode, n'oubliez pas de noter sur votre application de podcasts préférée celles que vous écouter. Ces cinq petites étoiles aident grandement les créatrices de ces contenus que vous aimez tant !



RTL Girls s'engage tout l'été, avec sa série "Un geste par jour", à vous présenter, une fois par jour, une initiative à entreprendre, une association à soutenir, un comportement à adopter, une action simple à réaliser pour œuvrer pour plus d’égalité entre les femmes et les hommes au quotidien.