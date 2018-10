publié le 18/07/2018 à 08:10

Comment faire comprendre aux studios de production et aux festivals que l'on plébiscite des films réalisés par des femmes ? En allant les voir. Car de la Mostra de Venise au Festival de Cannes, en passant par les dernières sorties ciné, les films réalisés par des femmes ne courent pas les salles obscures et c'est bien dommage. 20% des films français sortis en salles en France sur la période 2012-2016 ont été réalisés par des femmes, selon le CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée). Pourtant vous le savez, chaque citoyen et chaque citoyenne possède un pouvoir de taille : son porte-monnaie.



Plus Hollywood et les sociétés de production françaises comme étrangères verront que ces films fonctionnent au box office, plus elles seront incitées à financer des projets de réalisatrices, des talents encore trop peu reconnus et représentés sur grand écran.

Cet été donc, si votre banquier ou votre banquière vous le permet, profitez-en pour aller voir Come as you are de Desiree Akhavan avec Chloë Grace Moretz et Sasha Lane, Vierges de Karen Ben Rafael ou encore Mary Shelley de Haifaa Al Mansour avec Elle Fanning dans le rôle-titre.

> Mary Shelley - Official Trailer I HD I IFC Films Date : 29/06/2018

Comment en faire plus ?

Si vous disposez d'un abonnement Netflix, OCS ou encore Amazon, regardez des films, séries, documentaires réalisées et/ou écrits par des femmes, dressant le portrait de personnages féminins inspirants ou mettant par exemple en avant des thématiques LGBTQ+. Une manière de montrer à ces plateformes que la demande existe et ne compte pas s'endormir pendant l'été !



