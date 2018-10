Soutenez les femmes qui entreprennent en participant à leurs projets

publié le 30/07/2018 à 08:27

Grâce aux campagnes de financement participatif, il est désormais très simple d'aider au développement d'un projet auquel on croit. Que l'on donne quelques dizaines d'euros ou que l'on fasse la promotion d'une marque prometteuse sur les réseaux sociaux, il existe plusieurs façons de soutenir un projet naissant.



En France, près de 40% des entrepreneurs sont des femmes. Le chiffre est en augmentation depuis plusieurs années, et pour qu'il continue de progresser, il faut aider les femmes qui entreprennent.

Inégalités de salaire, discriminations sexistes... Il est parfois difficile d'être une femme dans le monde de l'entreprise. Alors pour soutenir celles qui osent se lancer, aidez-les en finançant leur projet. Vous pouvez par exemple financer les projets créés par des femmes, en participant à leurs campagnes de crowdfunding.

C'est le cas par exemple de "The Moon Project", un projet de jeux éducatifs pour transmettre des valeurs d'égalité aux enfants, imaginé par l'entrepreneuse Héloïse Pierre. Il a été financé grâce à une campagne en ligne. Pour d'autres projets, comme Clothparency, une plateforme numérique pour privilégier la mode éthique, fondée par Rym Trabelsi et Marguerite Dorangeon, vous pouvez les soutenir en en parlant sur les réseaux sociaux.

Comment en faire plus ?

Lancez votre propre projet ! Vous rêvez de créer votre entreprise, mais ne savez pas comment faire ? Définissez vos objectifs et lancez-vous. Trouvez une mentore qui vous épaulera pour mener à bien votre projet. Intégrer un réseau de femmes qui travaillent dans votre domaine pourrait aussi vous aider dans l'avancée de votre carrière.



