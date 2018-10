publié le 17/07/2018 à 08:10

Le coût des produits hygiéniques peut être important pour les femmes. Les plus démunies d'entre elles n'ont parfois pas d'autre choix que de renoncer à se procurer ces marchandises de première nécessité.



Pour les aider et leur permettre de rester "dignes", l'association Règles Élémentaires collecte tampons ou serviettes à destination des femmes sans-abri et mal-logées. L'association, créé en novembre 2015, a déjà récolté plus de 100.000 produits d'hygiène intime et aidé plus de 10.000 femmes, peut-on lire sur son site.

Comment contribuer à l'opération ? Rien de plus simple ! Le site de Règles Élémentaires dispose d'une carte où sont visibles les points de collectes en cours et ceux à venir comme à Paris, Rouen ou à Niort. Les lieux précis et les horaires d'ouverture sont également indiqués pour vous permettre de savoir où et quand vous rendre avec des paquets de tampons et/ou de serviettes.

Comment en faire plus ?

Organisez votre propre collecte dans l'une des nombreuses villes qui manquent encore à l'appel, installez une boîte à dons sur votre lieu de travail, prêtez main forte aux équipes déjà en place... bref, vous avez de quoi faire pour vous occuper cet été ou préparer la rentrée.



RTL Girls s'engage tout l'été, avec sa série "Un geste par jour", à vous présenter, une fois par jour, une initiative à entreprendre, une association à soutenir, un comportement à adopter, une action simple à réaliser pour œuvrer pour plus d’égalité entre les femmes et les hommes au quotidien.