publié le 17/04/2019 à 16:23

"Précédemment dans Avengers 4..." On a du mal à croire que le film Marvel le plus attendu de l'année, voire de la décennie, débutera par un recap' à la manière de certaines séries.



Avengers 4 est attendu dans les salles le 24 avril 2019. Il aura fallu patienter plus d'un an après la sortie d'Avengers : Infinity War pour retrouver nos Avengers survivants après la Décimation de Thanos. Entre-temps, les fans ont pu découvrir le premier film solo de Captain Marvel et la suite des aventures d'Ant-Man et la Guêpe.

Vous l'aurez compris, cela fait beaucoup de révélations en quelques films dans un univers très riche. Vous pouvez très bien vous lancer dans un marathon de 44 heures de films Marvel ou profiter de notre esprit de synthèse pour vous rappeler les 15 éléments indispensables dont il faut se souvenir, avant la sortie d'Avengers 4.

> Avengers : Endgame - Nouvelles images (VOST)

1. Nick Fury et Captain Marvel sont des amis de longue date

Dans Captain Marvel



Dans les années 90, Captain Marvel et Nick Fury ont travaillé ensemble pour déjouer le complot Kree. Alors jeune agent du S.H.I.E.L.D aux deux yeux valides, Fury décide de faire confiance à la super-héroïne aux pouvoirs phénoménaux. Ensemble, ils parviennent à récupérer le Tesseract, aider Talos et sa famille à échapper aux Krees et mettre fin à cette première partie du conflit entre les deux races extra-terrestres.

2. Les pouvoirs de Captain Marvel viennent du Tesseract

Captain Marvel possède des pouvoirs phénoménaux Crédit : Chuck Zlotnick Marvel Studios 2019

Dans Captain Marvel



C'est l'une des meilleures surprises de l'intrigue. Carol Danvers a été imprégnée par les pouvoirs du Tesseract, trouvé par Mar-Vell. C'est pour cela que Captain Marvel est l'Avengers la plus puissante du MCU : c'est une Pierre de l'Infini qui lui a donné ses capacités phénoménales. Du moins, dans une partie de la Pierre exploitée par la scientifique Mar-Vell. Thanos n'a donc qu'à bien se tenir. Captain Marvel est, en effet, la première terrienne dotée des pouvoirs d'une Pierre de l'Infini qu'il va affronter.

3. Captain America et Iron Man sont en froid

Dans Captain America : Civil War



Après la destruction de la Sokovie dans Avengers 2, les gouvernements veulent contrôler les actions des super-héros, décider des missions des Avengers, avec comme objectif de limiter le risque de dégâts collatéraux. Iron Man, traumatisé par l'attaque de New York dans Avengers, puis la destruction de la Sokovie, est d'accord pour signer ces Accords de Sokovie. Captain America s'y oppose.



Les Avengers se scindent en deux équipes et les compagnons de Captain America (Vision, Scarlet Witch, Black Widow, Hawkeye, le Faucon, Bucky) deviennent des hors-la-loi. Steve et Tony coupent tout contact et ils ne se sont pas revus depuis cet événement. Captain America laisse même tomber son bouclier. C'est Black Panther qui lui en offre un nouveau dans Avengers : Infinity War.

4. Bucky a tué les parents de Tony Stark

Bucky Barnes dans "Captain America : Civil War" Crédit : Walt Disney Company

Dans Captain America : Civil War



Meilleur ami de Steve Rogers depuis Captain America : First Avenger, Bucky est devenu le cobaye de l'HYDRA. Il subit un lavage de cerveau orchestré par le Docteur Zola et se transforme en assassin pour HYDRA. L'organisation terroriste lui ordonne de tuer Howard Stark pour récupérer le super sérum qui permet aux soldats de devenir des surhommes. Maria Stark, présente avec son époux quand Bucky attaque, est aussi assassinée. Iron Man, découvre la vérité sur la mort de ses parents à la fin de Captain America : Civil War.

5. Banner a été prisonnier de Hulk pendant 2 ans

Hulk en gladiateur dans "Thor : Ragnarok" Crédit : capture d'écran YouTube

Dans Thor : Ragnarok



À la fin d'Avengers 2 : L’Ère d'Ultron, Hulk s'envole dans l'un des petits vaisseaux des Avengers. On le retrouve deux ans plus tard sur la planète Sakaar où il est devenu le champion de l'arène des gladiateurs du grand Maître. Hulk y est heureux : il peut cogner sur tout ce qui bouge et mène une vie de pacha. L'arrivée de Thor sur la planète va bouleverser son petit train-train.



C'est le message vidéo que lui a laissé Black Widow dans le vaisseau des Avengers qui permet à Bruce Banner de reprendre le dessus sur son double vert. Bruce est ensuite complètement dépassé par la situation. Il craint même de rester bloqué dans le corps de Hulk, si ce dernier se manifeste de nouveau.

6. La déesse Héla a détruit Mjöllnir

Dans Thor : Ragnarok



Héla, déesse de la Mort et sœur cachée de Thor et Loki, est surpuissante. Elle parvient à détruire le célèbre marteau de Thor dans la première partie du film. Elle arrache aussi l’œil droit de son frère, qui porte un bandeau comme feu son père Odin. Malgré tout, Thor se révèle extrêmement puissant sans Mjöllnir.



Dans Avengers : Infinity War, Thor retrouve son œil droit grâce à une prothèse que Rocket a volé à un voyou de l'espace. Il demande au nain Eitri de lui forger la hache Stormbreaker sur la planète Nidavellir. C'est la seule arme capable de tuer Thanos.

7. Le Wakanda est riche en vibranium

Dans Black Panther



Nation africaine fictive dirigée par Black Panther, le Wakanda est aussi un pays ultra-technologique grâce à ses ressources naturelles en vibranium, que la population a exploité et préservé du reste du monde. Depuis les événements de Black Panther, le pays est sorti de son autarcie et met à disposition du monde ses réserves de vibranium et son savoir scientifique. Malheureusement, depuis la Décimation de Thanos, T'Challa et Shuri sont portés disparus et on ignore qui occupe maintenant le trône du pays.

8. Le génocide de Thanos

Dans Avengers : Infinity War



Avengers : Infinity War possède le final le plus choquant de l'histoire du MCU. Armé du Gant de l'Infini et des 6 Pierres de l'Infini, Thanos claque des doigts et décime la moitié de l'univers. C'est la Décimation. Les trois-quarts des héros et héroïnes Marvel finissent en poussières devant leurs camarades, complètement abasourdis.

9. Le Gant de l'Infini est endommagé et Thanos est blessé

Très endommagé après le snap, le Gantelet n'a pas quitté le bras de Thanos Crédit : capture d'écran YouTube

Dans Avengers : Infinity War



Avant de claquer des doigts, Thanos est grièvement blessé par Thor armé de sa nouvelle hache Stormbreaker. Dans l'une des bandes-annonces d'Avengers 4, on aperçoit d'ailleurs le Titan qui boite dans un champ (coucou le clin d’œil à Gladiator). Il ne faut pas non plus oublier que le Gant est fortement endommagé depuis sa première utilisation au Wakanda. L'alliage est partiellement détérioré. Ce qui voudrait dire qu'une nouvelle utilisation du Gant pourrait le détruire ou qu'il n'a plus ses pleins pouvoirs comme dans Avengers : Infinity War.

10. Les 6 Avengers "d'origine" ont survécu

Dans Avengers : Infinity War



Captain America, Iron Man (pour le moment perdu dans l'espace), Black Widow, Thor, Hawkeye (devenu Ronin) et Bruce Banner sont les six Avengers d'origine survivants. Ils pourront compter sur War Machine, Ant-Man, Captain Marvel, Nebula et Rocket pour vaincre Thanos. Sans oublier la guerrière Valkyrie, absente pour le moment de la promotion d'Avengers 4.

11. Il reste 1 chance sur 14 millions de vaincre Thanos

Dans Avengers : Infinity War



Nous devons garder espoir pour la victoire des Avengers survivants. Doctor Strange a vu comment vaincre Thanos parmi les 14 millions de futurs alternatifs qu'il a visités, lorsqu'il se trouve sur la planète Titan avec Iron Man, Spider-Man, Nebula, Star-Lord et Mantis. Nous n'avons pas d'autre choix que de lui faire confiance. Juste après que Thanos ne s'empare de la Pierre du Temps, le Sorcier Suprême souffle à Iron Man : "We are in the end game now" ("Nous sommes dans la phase finale maintenant"). Réplique qui donne son nom à Avengers : Endgame.



Selon l'une des théories les plus en vogue (et des images de tournage d'Avengers 4), les Avengers vont voyager dans le temps pour récupérer les 6 Pierres de l'Infini avant que Thanos ne les récupère.

12. Hulk refuse d'apparaître depuis son combat contre Thanos

Dans Avengers : Infinity War



Depuis son premier combat contre Thanos dans Avengers : Infinity War, Hulk a préféré ne plus réapparaître. Si au départ, certains fans ont pu penser que le double de Bruce Banner était apeuré par le Titan, les frères Russo ont rectifié le tir. Ils ont expliqué que Hulk refuse de venir aider Banner tout au long d'Infinity War pour le laisser se débrouiller seul.

13. Crâne Rouge est vivant

Dans Avengers : Infinity War



Après avoir disparu dans l'un des portails créés par le Tesseract dans Captain Ameria : First Avenger, Crâne Rouge est devenu le Gardien de la Pierre de l’Âme sur la planète Vormir. Il a été jugé indigne du pouvoir de la Pierre du Pouvoir et condamné à atterrir sur la planète pour garder la Pierre de l’Âme. Son châtiment est similaire au mythe de Sisyphe. Crâne Rouge peu conduire les autres à la Pierre, sans jamais pouvoir l'acquérir. Il est obligé de les regarder réussir, là où il a échoué.

14. Nick Fury appelle Captain Marvel à la rescousse

Le biper de Nick Fury pour appeler Captain Marvel Crédit : capture d'écran YouTube

Dans Avengers : Infinity War



Avant de partir en poussières, Fury envoie un message de détresse depuis le biper que Carol Danvers a optimisé dans Captain Marvel. Le signal que Fury envoie alors a une immense portée dans toute la galaxie où oeuvre la super-héroïne. C'est grâce à ce message qu'elle se rend sur Terre et directement au QG des Avengers, comme on le voit dans les extraits d'Avengers 4.

15. Hank Pym a fabriqué une machine pour aller dans le Royaume Quantique

La machine d'Hank Pym Crédit : capture d'écran YouTube

Dans Ant-Man et la Guêpe



Hank Van Pym parvient à retourner dans le Royaume Quantique et sauve son épouse Janvet Van Dyne, prisonnière de cette dimension depuis des années. On en apprend beaucoup plus sur ce royaume de l’infiniment petit, habité par des bêtes voraces et truffé de gouffres temporels. La machine d'Hank fonctionne donc et permet à Scott Lang de retourner dans cette dimension afin de collecter les particules nécessaires pour le traitement d'Ava / Ghost, qui a survécu enfant à l'explosion d'une machine de l'infiniment petit.

16. Scott Lang finit prisonnier du Royaume Quantique

Dans Ant-Man et la Guêpe



Avec la Décimation, Hank, Janet et Hope sont réduits en poussières, laissant Scott seul dans le Royaume Quantique. Il n'a plus aucun moyen de communication à l'extérieur. La bande-annonce d'Avengers 4 nous le montre quand même devant le QG des Avengers à New York avec la fourgonnette qui cache la machine scientifique. Cela pourrait dire que le super-héros a réussi à s'en sortir seul et qu'il possède l'une des solutions pour vaincre Thanos dans Avengers 4.