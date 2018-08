Thanos, l'ennemi des héros et héroïnes Marvel dans "Avengers : Infinity War"

publié le 13/08/2018 à 19:07

Avengers : Infinity War n'a pas fini de vous étonner. Quatre mois après sa sortie, le plus gros succès Marvel de l'année 2018, continue de dévoiler des informations étonnantes. Lors d'un entretien rapporté par le média américain Inverse, Dan DeLeeuw, superviseur des effets visuels d'Avengers : Infinity War a révélé un détail d'une grande importance sur l'un des six Pierres de l'Infini. Attention, la suite contient des spoilers.



Difficile de s'en remettre : d'un claquement de doigts, Thanos supprime la moitié de la population mondiale et les trois-quarts de nos héros et héroïnes Marvel. Si on comprend que le pouvoir de destruction de masse est lié aux 6 Pierres de l'Infini, Dan DeLeeuw révèle laquelle des Pierres est la plus puissante et permet à Thanos de détruire l'univers.



"La Pierre de Pouvoir les détruit tous", confie Dan DeLeeuw. Découverte dans Les Gardiens de la Galaxie, elle est aussi connue sous le nom de l'Orbe de Morag. On a d'ailleurs un aperçu de son pouvoir de destruction des corps en cendre [comme dans Avengers : Infinity War], lorsque Star-Lord s'en empare à la fin du film.

Peter Quill face à la destruction de la Pierre du Pouvoir dans "Les Gardiens de la Galaxie" Crédit : Marvel

Une Pierre pour tous les anéantir

Comment l'équipe d'Avengers : Infinity War a-t-elle décidé de la surpuissance de cette Pierre ? Pour Dan DeLeeuw, tout est une question d'effets spéciaux. "Nous avions un concept art combinant tous les pouvoirs des Pierres, mais c'est devenu trop compliqué (...) C'est donc devenu 'les corps se transforment en cendres'. On s'est donc concentré sur la Pierre du Pouvoir en décidant la rapidité à laquelle elle consumerait quelqu'un", poursuit-il.

Les effets de la Pierre du Pouvoir dans "Avengers : Infinity War" Crédit : Marvel

Ce qui donne lieu aux scènes les plus traumatisantes des films Marvel. Comment oublier le "I'm sorry Mr Stark" de Spider-Man qui part en fumée dans les bras d'Iron Man sur la planète Titan ? Un moment qui a même traumatisé l'équipe du film. "Lorsque nous avons vu Tom Holland, même dans sa forme la plus approximative, nous nous sommes mis à pleurer", conclut Dan DeLeeuw.