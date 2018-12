publié le 07/12/2018 à 14:02

"SNAP" ! Quel fan Marvel peut oublier ce son apocalyptique dans Avengers : Infinity War ? Le plus gros cliffhanger du MCU, qui fait partir en poussière la moitié de l'univers et les trois quarts des héros et héroïnes Marvel.



Sachez désormais que ce claquement de doigts mortel de Thanos a désormais un nom : The Decimation. C'est le comics Marvel's Avengers: Untitled Prelude (2018) #1, disponible depuis le 5 décembre 2018, qui révèle cette information. L'intrigue se déroule pendant et avant les événements d'Avengers : Infinity War. Le site officiel de Marvel donne très peu de détails, peut-être pour éviter les spoilers sur Avengers 4.

Le terme "Décimation" est aussi effrayant que le final d'Avengers : Infinity War. Les fans n'ont jamais assisté à la disparition brutale de la grande famille Avengers-Gardiens de la Galaxie. Mais, de nombreuses théories d'Avengers 4 pointent toutes vers une résurrection, grâce à un voyage dans le temps. Dans tous les cas, il faudra s'armer de patience avant de découvrir le fin mot de cette histoire.