publié le 05/04/2019 à 17:31

Et si un nounours en peluche venait de spoiler une bonne partie d'Avengers 4 ? C'est bien ce qu'expliquent certains utilisateurs du forum Reddit, avec la photo d'un Thanos en peluche du site de jouets Build A Bear. Attention, la suite du texte contient de potentiels spoilers.



Que révèle cet ourson de la discorde ? Comme on le découvre sur le site du marchand de jouets, la peluche est interactive et prononce des répliques de Thanos, dont l'une est connue des fans. Vous entendrez ainsi : "Si tu ne trouves pas l'Orbe, ne reviens pas me voir, je te trouverai", que le Titan déclare à Ronan l'Accusateur dans Les Gardiens de la Galaxie. Jusque là, rien de spoilant. Attendez de lire la suite.

"Nounours Thanos" déclare aussi : "J'avais tout le pouvoir à ma portée. Comment faites-vous (ou fais-tu) cela ?" et la partie la plus intrigante : "Vous n'avez (ou tu n'as) pas le pouvoir de manier les Pierres de l'Infini". Des phrases que le Titan n'a encore jamais prononcées dans les films et qui pourraient être dans Avengers 4. Une information à prendre tout de même avec des pincettes, puisque le logo Marvel n'apparaît pas à côté du Teddy Bear en vente, ce qui voudrait dire qu'il n'est pas considéré comme un jouet officiel.

Une preuve que les Avengers vont s'emparer du Gant ?

Ces répliques de Thanos peuvent en dire beaucoup sur l'intrigue d'Avengers 4. Les Avengers, ou un seul membre de la super-team si le "You" anglais représente le "tu" français, vont réussir à déposséder le Titan de son Gantelet de l'Infini. Exactement comme dans le comics de la série The Infinity Gauntlet, où Nebula s'empare du Gantelet et inverse les effets de la Décimation du Titan. C'est finalement Adam Warlock, toujours dans son cocon des Gardiens de la Galaxie 2, qui récupère le Gantelet.

Nebula inverse le génocide de Thanos après lui avoir dérobé le gantelet de l'Infini Crédit : Marvel

Sur Reddit, les internautes sont partagés. "Je ne sais pas si Marvel choisit les répliques qui peuvent être dévoilées avant le film, mais ça serait très stupide s'ils ont autorisé ces phrases de Thanos", explique un utilisateur du forum. Un autre explique que "c'est vraiment un site étrange [le site de jouets] pour être spoilé sur Avengers 4".



Dans tous les cas, la communauté Marvel connaîtra le fin de mot de cette histoire de peluche lors de la sortie du film, le 24 avril 2019 en France.