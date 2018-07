publié le 28/08/2017 à 18:00

Il va y avoir de la bagarre ! Dans le nouveau teaser de Thor : Ragnarok, dernier volet des aventures du dieu d'Asgard, les coups pleuvent entre le héros et Hulk. Les deux héros vont se retrouver sur la planète Sakaar, comme dans le comics Planète Hulk dont le film s'inspire et où les deux Avengers sont devenus des gladiateurs. Pas par choix que les fans se rassurent, mais parce qu'ils sont prisonniers du Grand maître qui adore les combats musclés comme celui qui se déroule dans la première bande-annonce.



Thor : Ragnarok est très attendu par les fans. Il permettra d'en savoir plus sur l'absence de Hulk et Thor pendant Captain America : Civil War qui oppose Iron Man à Captain America et de découvrir qui est Héla, la déesse de la Mort qui cherche à tout prix à déclencher le Ragnarok : la fin de la civilisation asgardienne.

Thor : Ragnarok s'annonce comme le blockbuster qui va renouveler l'univers Marvel puisqu'il a été "improvisé à 80%" comme l'a confié le réalisateur Taika Waititi qui a aussi choisi une esthétique très "pop" au niveau des images et des costumes. Préparez-vous à en prendre plein la vue le 25 octobre prochain.