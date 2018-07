publié le 31/01/2018 à 18:04

Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur Ant-Man et la Guêpe, passez votre chemin à dos de fourmi puisque la suite du papier contient des spoilers.



En juillet 2018, les plus petits des grands héros Marvel arrivent au cinéma. Ant-Man et la Guêpe dévoileront leurs nouvelles aventures deux ans après leur première apparition dans Ant-Man. Le mardi 30 janvier, Marvel a dévoilé une première bande-annonce rythmée par des scènes d'action saupoudrées d'humour, ingrédients essentiels de la réussite des films.

Et entre les images, on découvre celle du grand méchant de l'histoire. Il s'agit de Ghost (le Fantôme), incarné par Hannah John-Kamen qu'on découvrira aussi dans Tomb Raider et Ready Player One. Dans les comics, ce super-vilain connu aussi sous le nom de John Morley est apparu pour la première fois dans Iron Man #219 en 1987.

Vous l'aurez compris, Peyton Reed, le réalisateur d'Ant-Man et la Guêpe, a donc décidé de féminiser le personnage. En attendant de savoir précisément quel sera son rôle face à Scott Lang (Ant-Man) et Hope Van Dyne (la Guêpe), on vous en dit plus sur le Fantôme.

> Ant-Man et la Guêpe - Première bande-annonce (VOST)

Un brillant informaticien à la combinaison surpuissante

Le Fantôme, ou John Morley, est un brillant informaticien et scientifique devenu un saboteur industriel professionnel. Ses pouvoirs sont liés à sa super-combinaison cybernétique comme pour Iron Man, Ant-Man et la Guêpe. Il peut ainsi voler, devenir invisible et même traverser toute matière solide pendant un certain temps.



Ses talents d'informaticien alliés à ses gants lui permettent de se connecter à n'importe quel ordinateur (et de le hacker). Son costume le rend aussi indétectable par des radars ou des scanners. Enfin, il possède de nombreuses armes (qu'il a inventées) comme un pistolet électrique qui lance des rayons de force et des petits missiles à tête chercheuse.

Un des plus grands ennemis de Tony Stark

Le Fantôme essaye à tout prix de pirater Stark Industry Crédit : Marvel

Au départ, John Morley travaille pour une grande compagnie : Omnisapient. Ses inventions sont indispensables au succès de l'entreprise qui décide d'engager une actrice pour que le jeune homme tombe amoureux et décide de ne pas quitter son travail.



Sauf qu'après la mort de la jeune femme, il se rend compte de la supercherie et décide de se venger. Il élimine ses employeurs et consacre sa vie à détruire les grandes compagnies, dont Stark Industries, qui appartient à Tony Stark. Mais Iron Man parvient à le battre, malgré ses nombreuses tentatives.



Il a aussi été recruté par Norman Osborn (le Bouffon Vert de l'univers de Spider-Man) au sein des Thunderbolts, une équipe composée d'anciens super-vilains comme Venom. Le Fantôme a même combattu Spider-Man et Black Panther (dans Amazing Spider-Man Annual #25 en 1991) quand il travaille pour Wilson Fisk/Le Caïd, parrain de la pègre qu'on a pu voir dans la première saison de Daredevil sur Netflix.

Quel sera son rôle dans "Ant-Man et la Guêpe" ?

Pour le moment, aucune information officielle. Mais compte-tenu de l'histoire du Fantôme, on se doute qu'elle (puisque le personnage est une femme dans le film) voudra pirater les données d'Hank Pym (Michael Douglas), éminent scientifique et premier Ant-Man.



Elle fera sûrement équipe avec Sonny Burch (Walton Goggins), patron de Cross Technologies, une entreprise autrefois dirigée par Darren Cross/Yellowjacket, le méchant d'Ant-Man.