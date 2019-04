publié le 02/04/2019 à 20:23

Le rythmes cardiaque des fans Marvel s'est accéléré ce mardi 2 avril 2019. En annonçant la vente des billets pour Avengers 4, Marvel Studios a dévoilé un nouveau trailer du film le plus attendu de la décennie. Attention, la suite du texte contient quelques spoilers.



En 1 minute, les yeux des fans font le plein de nouvelles images pour Avengers 4. Parmi les moments les plus forts de ce nouveau trailer, les retrouvailles entre Iron Man et Captain America, séparés depuis la fin de Captain America : Civil War, où la super-team est dissoute. Plus encore, Thanos fait enfin une vraie première apparition et prononce même une phrase, qui n'augure rien de bon : "Vous ne pouvez vivre avec votre échec. Et où cela vous a-t-il mené ? Vers moi".

Nous pouvons tirer d'autres enseignements et développer certaines théories grâce à ces nouvelles scènes, RTL Super s'est donc efforcé à décortiquer ce nouveau trailer pour tenter d'y voir plus clair.

> Avengers : Endgame - Nouvelles images (VOST)

1. Captain Marvel et les Avengers en mission

Carol Danvers et Rocket pilotent le vaisseau des Gardiens Crédit : capture d'écran YouTube

Dans cette image, Captain Marvel, Rocket, Captain America, Black Widow (de nouveau blonde), Thor et War Machine sont à bord du vaisseau des Gardiens de la Galaxie. Vaisseau que Tony Stark et Nebula ont réussi à ramener sur Terre après avoir quitté Titan et dérivé dans l'espace. Notre super-team pourrait peut-être se rendre sur la planète aperçue dans une précédente bande-annonce, où Rocket ouvre la porte d'une maisonnette près de la mer. Vont-ils à la rencontre du Titan ou vers un autre allié ?

2. Captain America et Iron Man enfin réunis

Les retrouvailles deux leaders des Avengers Crédit : capture d'écran YouTube

Depuis Captain America : Civil War, Iron Man et Captain America ne sont pas réapparus ensemble à l'écran. Si certains fans auraient pu penser que les deux anciens leaders des Avengers se retrouveraient dans Avengers : Infinity War, les frères Russo ont créé une belle surprise en envoyant Iron Man dans l'espace et Captain America au Wakanda. Les deux super-héros, en froid depuis la dissolution des Avengers après Civil War vont donc ENFIN se retrouver dans Avengers 4. L'heure est trop grave pour ressasser les querelles du passé. "Tu as confiance en moi ?", demande Tony Stark à Steve Rogers qui répond par l'affirmative. Leur réconciliation est scellée par une poignée de main, le tout sur la musique d'Alan Silvestri.

3. Les retrouvailles entre Pepper et Tony

Pepper Potts et Tony Stark se retrouvent Crédit : capture d'écran YouTube

Séparés depuis le départ de Tony pour Titan dans Avengers : Infinity War, le couple Stark-Potts se retrouve enfin. L'histoire ne nous dit pas (encore) pendant combien de temps Iron Man et Nebula ont dérivé dans l'espace, mais nous avons au moins une "happy end" dans cette séquence. Si on se base sur le teaser d'Avengers 4 du Super Bowl, il semble bien que l'arrivée de Tony et Nebula a été effacée du teaser. Les fans retiennent quand même leur souffle puisque selon une théorie populaire, Iron Man ne survivra pas à son ultime combat contre Thanos dans Avengers 4 et Gwyneth Paltrow a annoncé son départ du MCU.

4. Toujours plus de Ronin

Ronin et son nouveau tatouage Crédit : capture d'écran YouTube

Si vous aviez encore des doutes sur la nouvelle identité d'Hawkeye, voici de quoi balayer vos interrogations. Clint Barton, probablement après la mort de sa famille pendant la Décimation, va devenir Ronin, un terme japonais qui signifie "un samouraï sans maître". D'ailleurs dans cette nouvelle bande-annonce, Ronin a un tatouage : un squelette de samouraï sur tout le bras gauche. Reste à savoir quand il a trouvé le temps, après l'apocalypse pour passer chez un tatoueur...



Avant d'être de retour au QG des Avengers, l'archer des a entamé une carrière solo au Japon où il sabre des membres ses ennemis, probablement des membres la mafia japonaise. C'est grâce à Natasha Romanoff, qui va le retrouver au Japon, que Ronin retrouvera ses anciens compagnons pour une ultime mission.

5. L'espoir renaît

Le petit smile de Black Widow qui donne du baume au cœur Crédit : Capture d'écran YouTube

De retour sur Terre, Iron Man prononce un message plein d'espoir sur cette bande-annonce. "Oublions ce qu'on a perdu. Pensons à ce qu'il nous reste. Nous sommes les Avengers. On va en finir", déclare le leader de la super-team. Une phrase marquée par un sourire de Black Widow qui donnera du baume aux cœurs aux fans. Oui, nous devrons sûrement dire adieu à Iron Man, Captain America et Thor, mais l'espoir renaît. Malgré la gravité de la situation, les frères Russo ont glissé quelques moments plus légers dans l'histoire.



Petit aparté : "Capillairement parlant", Black Widow oscille entre son roux de ses précédentes aventures jusqu'à la fin de Civil War et son blond d'Avengers : Infinity War. Est-ce un autre signe annonçant un voyage dans le passé ? La temporalité d'Avengers 4 est ici très floue. le film démarre-t-il juste après Infinity War, où Black Widow a son carré long et se poursuit-il après un saut dans le futur, qui expliquerait que ses cheveux ont poussé et repris leur couleur naturelle ? La question est légitime, mais n'aura pas de réponse avant la sortie du film.

6. Le vaisseau de Thanos

Thanos est de retour Crédit : capture d'écran YouTube

C'est bien le vaisseau de Thanos qui fait son grand retour dans l'aventure Marvel. La première fois qu'on a vu cet enfin de la Mort, c'était à la fin de Thor : Ragnarok, lorsque le Titan et son Ordre Noir se préparaient à attaquer le vaisseau des Asgardiens. On le retrouve ensuite dans les premières minutes d'Avengers : Infinity War.



Reste maintenant à savoir comment le Titan, "en retraite" sur sa planète verte, a retrouvé son vaisseau. Pourquoi a-t-il décidé de repartir en mission ? Se rend-il compte qu'il est en danger depuis que Captain Marvel a rejoint les Avengers ? Et devant quelle planète se trouve le vaisseau ? Il pourrait s'agir de Vormir, où se trouvait la Pierre de l’Âme dans Avengers : Infinity War. Cette planète a en effet une surface lisse et colorée, comme la planète que l'on voit dans ce teaser d'Avengers.

7. Thanos est blessé (mais, il a une nouvelle épée)

Thanos en mauvaise position face à Iron Man, Captain America et Thor Crédit : capture d'écran YouTube

En arrière-plan de cette image, on distingue Thanos un genou à terre. Plus encore, vous remarquerez sa nouvelle arme, par ailleurs dévoilée par le site Hot Toys, qui vend des figurines Marvel, entre autres. Thanos possède une longue lame, qui devrait donner du fil à retordre à nos Avengers. Dans cette scène, le Titan a quand même été blessé par le "triumvirat" Captain America, Iron Man et Thor, qui possède toujours la hache Stormbreaker. C'est l'arme la plus puissante qu'on ai pu voir dans les mains du dieu d'Asgard, qui avait réussi à s'enfoncer dans la poitrine du Titan dans Avengers : Infinity War.