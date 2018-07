publié le 18/07/2018 à 12:47

Vous avez pleuré devant Avengers : Infinity War ? Vous n'arrivez pas à oublier la dernière réplique de Spider-Man ? Ne cherchez plus : Ant-Man et la Guêpe, en salle ce 18 juillet, est le Marvel idéal pour vous remonter le moral et chatouiller vos zygomatiques.



Deux ans après sa première aventure en taille miniature, Ant-Man (Paul Rudd) est de retour dans Ant-Man et la Guêpe avec Hope van Dyne (Evangeline Lilly) et Hank Pym (Michael Douglas). Le trio d'Ant-Man était très attendu par le public qui a remarqué son absence dans Avengers : Infinity War, où les trois quarts des personnages Marvel se retrouvent face à Thanos.

On sait enfin ce qu'ont fabriqué Ant-Man, Hope van Dyne / La Guêpe et Hank Pym dans ce film qui se déroule deux ans après les événements de Captain America : Civil War. Souvenez-vous, dans ce film, Ant-Man devient un criminel international après avoir rejoint le camp de Captain America, qui s'oppose aux Accords de Sokovie. Ant-Man est alors assigné à résidence et la famille Pym -Van Dyne forcée de se cacher. Mais, pour aider Hope et Hank à retrouver Janet perdue dans le Royaume Quantique (infiniment petit) et combattre le Fantôme, Scott Lang va reprendre son costume, pour le meilleur.

> Ant-Man et La Guêpe - Bande-annonce officielle (VOST)

Sauver le monde avec humour

En 2015, Ant-Man de Peyton Reed donne le ton : petit héros et maxi divertissement. Pour la première fois au cinéma dans le MCU (Univers Marvel cinématrographique), un personnage principal se démarque grâce à son costume qui le rétrécit et lui permet de communiquer avec les fourmis. Ant-Man est aussi le premier Marvel à mettre autant en avant la famille grâce à la relation entre Scott Lang et sa fille Cassie. Deux éléments qui tranchent nettement avec les Avengers, Thor ou Gardiens de la Galaxie.





Dans Ant-Man et la Guêpe, Peyton Reed a gardé l'humour dans cette suite. La maladresse de Scott Lang, les punchlines de Hope van Dyne, les scènes d'actions originales où un distributeur PEZ Hello Kitty devient une arme redoutable et un camion se transforme en skate-board dans les rues de San Francisco, font bel et bien d'Ant-Man et la Guêpe une comédie réussie et bienvenue après l'intrigue dramatique d'Avengers : Infinity War. Le tout dans un univers qui passe et repasse de la taille réelle au miniature, ne donnant pas de temps mort à l'histoire.

Le premier Marvel sur une héroïne

Evangeline Lilly dans le rôle de la Guêpe Crédit : Marvel Studios 2018

On connaît Black Widow et Scarlet Witch des Avengers, Gamora des Gardiens de la Galaxie, les Dora Milaje de Black Panther, mais Ant-Man et la Guêpe est bien le premier Marvel avec une héroïne en solo sur le devant de la scène et avec son nom dans le titre. Une petite révolution girl power qui annonce un grand changement féministe chez Marvel avant la sortie de Captain Marvel en 2019.





La Guêpe vole et combat seule, sans l'aide d'Ant-Man. Certes, elle a besoin de Scott pour retrouver sa mère Janet puisqu'il partage une connexion particulière avec cette dernière depuis son voyage dans l'infiniment petit, mais la super-héroïne prouve qu'elle sait se débrouiller sans homme. Et frappe les hommes misogynes et sexistes qu'elle rencontre dans l'aventure. Des scènes réjouissantes surtout après les scandales de l'affaire Weinstein et le mouvement Time's Up.



La Guêpe n'est pas la seule grande héroïne du film. Peyton Reed fait aussi la part belle au Fantôme, l'antagoniste de l'histoire, qui est au départ un homme dans les comics. Incarné par Hannah John-Kamen (Black Mirror, Ready Player One, Tomb Raider), le personnage brouille la frontière entre "méchant et gentil". Ava veut récupérer la machine de Hank Pym pour sauver sa vie et non détruire le monde. On apprend que la jeune femme peut traverser les matières, après un accident qui a coûté la vie à ses parents. Elle a peur, elle souffre, elle ne veut pas mourir et est prête à tout pour s'en sortir. Elle est une méchante humaine et complexe comme Thanos dans Avengers : Infinity War.

La famille, autre héroïne de l'intrigue

Cassie et son père Scott Lang / Ant-Man Crédit : capture d'écran YouTube

Si Hawkeye révèle qu'il est un père de famille dans Avengers 2 : L’Ère d'Ultron, Scott Lang va plus loin sur ce thème dans Ant-Man et la Guêpe. Assigné à résidence, il devient un expert en création de jeux d'intérieurs (chapeau pour le labyrinthe en carton dans le salon) pour occuper Cassie, aussi attachante que piquante. Elle est bien plus que la petite fille de Scott : son rôle lui permet de briller en tant que partenaire du super-héros en lui donnant des conseils justes et efficaces (notamment d'aider La Guêpe et Hank alors que Scott risque la prison à vie).



La famille est aussi représentée par Hope van Dyne et Hank Pym. Meurtris après la disparition de Janet van Dyne dans le royaume Quantique, le duo partage un lien d'autant plus fort. Une relation père-fille loin d'être dramatique comme celle de Gamora et Thanos, mais qui est tout aussi forte et convaincante pour les spectateurs et spectatrices. La relation parents-enfants n'a jamais été autant développé dans un film Marvel avec autant de justesse et de réalisme.



Ant-Man et la Guêpe est donc un Marvel réussi pour la période estivale, grâce à ses scènes d'action en taille mini et XXL. L'humour, la famille et le girl power sont traités avec succès par le réalisateur Peyton Redd, qui devrait ouvrir la voie à de nouveaux films Marvel sur ces thèmes.