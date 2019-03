"Avengers 4" : l'origine des pouvoirs de Captain Marvel pourrait vaincre Thanos

publié le 12/03/2019 à 19:02

Thanos n'a qu'à bien se tenir. Cela fait des mois que Marvel Studios nous le fait comprendre pendant la promotion de Captain Marvel. Dans les salles depuis le 6 mars 2019, le film dévoile en effet la toute puissance de la super-héroïne contre Thanos. Attention, la suite contient des spoilers.



Avec Captain Marvel, Anna Boden et Ryan Fleck réalisent l'origin story la plus inédite d'un personnage du MCU. Pilote émérite travaillant à son insu pour Mar-Vell, une scientifique Kree, Carol Danvers devient la plus puissante des Avengers, après un crash d'avion. Et si les Krees contrôlent ses aptitudes pendant six ans lorsqu'elle est sur Hala, Carol Danvers va montrer sa toute-puissance lorsqu'elle découvrira la vérité sur son histoire.

Mais, ses capacités phénoménales feront-elles le poids face à Thanos, armé des six Pierres de l'Infini ? Tout est permis.

Ses pouvoirs lui viennent du Tesseract

Son corps est alors imprégné de la puissance du Tesseract, aka la Pierre de l'Espace, aka une des six Pierres de l'Infini. Aucune héroïne, ni héro du MCU ne détient ses capacités d'une Pierre de l'Infini, ce qui place Captain Marvel tout en haut du panthéon des super-héros si on regarde ses pouvoirs. Le Tesseract est alors étudié par Mar-Vell qui a réussi à exploiter son énergie dans le moteur de son avion, que conduit Carol au moment de l'accident. Au lieu d'être pulvérisé par le pouvoir de la Pierre, le corps de l'héroïne est imprégné de cette force qui se mélange à son ADN.



Thanos a beau avoir les six Pierres de l'Infini, il ne pourra pas résister longtemps face à une terrienne complètement empreinte de ce pouvoir phénoménal. Sans les Pierres, Thanos n'a pas toutes les capacités requises pour la vaincre. À moins qu'il ne se serve du Tessaract sur son Gant de l'Infini, pour annuler les effets des pouvoirs de Captain Marvel.

Elle pourrait aussi devenir Binaire

Captain Marvel ce n’est pas juste une sorte de Superman de l’univers Marvel. Dans les comics, elle obtient d'autres pouvoirs après sa rencontre avec des X-Men. Elle prend alors le nom de Binaire et sous cette forme, elle peut puiser dans l'énergie d'une étoile d’une façon illimitée. À elle le contrôle de la chaleur, de la gravité ou des champs électro-magnétiques. Elle peut aussi absorber l’énergie, renvoyer des rayons cosmiques pour pulvériser ses ennemis, se déplacer 6 fois plus vite que la vitesse de la lumière et survivre dans le vide interstellaire.



Ce n'est qu'après avoir découvert toute la vérité sur ses origines, que Carol Danvers embrasse la toute-puissance de ses pouvoirs. C'est là qu'elle devient lumineuse, comme Binaire. Ainsi débarrassée du contrôle des Krees, Carol est invincible et éclate les vaisseaux de Ronan en les traversant et met au sol les membres de la StarForce.



On en a eu un aperçu très convaincant dans le film et il se pourrait bien que Captain Marvel nous épate de nouveau en poussant au maximum ses capacités phénoménales.

D'ailleurs, Thanos est affaibli

Thanos a beau avoir snappé la moitié de l'univers à la fin d'Avengers : Infinity War, il est blessé. Grâce à Stormbreaker, Thor a réussi à fendre la chair du Titan. Dans la bande-annonce d'Avengers 4, on voit d'ailleurs que Thanos boîte, lorsqu'il marche dans un champ de blé.



Et même s'il possède toujours les 6 Pierres de l'Infini, rappelons que le Gantelet est endommagé. Thanos ne pourrait donc ne plus pouvoir utiliser de nouveau tous les pouvoirs des 6 Pierres. Même si elles possèdent une puissance qui dépasse tout ce qu'on avait pu imaginer avant de voir Infinity War, elles ne pourront plus fonctionner ensemble sans le Gantelet.

Très endommagé après le snap, le Gantelet n'a pas quitté le bras de Thanos Crédit : capture d'écran YouTube

On peut parier sur deux théories :

- Thanos est blessé en utilisant le Gant endommagé : l'inefficacité du Gant peut le déstabiliser et donner un avantage à Captain Marvel et aux Avengers pour agir. Avec Thanos au sol, Carol Danvers, transformée en Binaire, peut absorber toute l'énergie des 6 Pierres de l'Infini et donc, tuer le titan.



- Voyant le Gant cassé et la menace que représente Captain Marvel : Thanos se rend sur la planète Nidavellir et force Eitri à lui forger une nouvelle arme encore plus puissante que le Gant. Cela pourrait coïncider avec les potentiels spoilers révélés dans les boîtes Lego d'Avengers 4, où Thanos a désormais une massue.



Il va falloir encore s'armer de patience avant d'en savoir plus. Mais gardons espoir, Captain Marvel va réussir à sauver l'univers, du moins, ce qu'il en reste après la Décimation.