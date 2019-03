publié le 11/12/2018 à 09:00

C'est un coup dur pour les fans du Wakanda. Dans la bande-annonce d'Avengers : Endgame, on apprend que Shuri est portée disparue, après le génocide commis par Thanos dans Avengers : Infinity War.



La dernière fois qu'on a vu Shuri, c'était après l'attaque de Corvus Glaive, membre de l'Ordre Noir de Thanos, qui cherche à s'emparer de la Pierre de Vision. Shuri est assommée par le choc. Puis c'est la fin du monde que nous connaissons après le claquement de doigts de Thanos. Une surprise, puiqu'Angela Basset (la Reine Ramonda dans Black Panther) avait assuré que la jeune scientifique avait survécu. "Non [Ramonda n'est pas morte]. Ni ma fille. Shuri est l'une des filles les plus intelligentes du Wakanda", expliquait-elle.

Coup de communication pour rassurer les fans ou spoilers sur l'intrigue d'Avengers : Endgame ? Le doute est permis. Et en attendant d'en savoir plus, on peut se demander qui a pris place sur le trône du Wakanda, le pays le plus avancé technologiquement du monde, témoin de la bataille de nos héros contre les forces de Thanos.

Ramonda, la reine mère

C'est la théorie qui paraît la plus évidente. Ramonda est la Reine, veuve de T'Chaka (décédé dans Captain America : Civil War) et la mère des deux héritiers du trône. Avec la situation apocalyptique provoquée par Thanos, le Conseil du Wakanda a pu décider en urgence que la Reine occupe le trône du pays, en attendant d'organiser la cérémonie officielle, découverte dans Black Panther.



M'Baku, le chef des Jabaris

Au début de Black Planter, M'Baku est l'ennemi de T'Challa. Les deux hommes combattent selon la tradition wakandienne pour accéder au trône. Puis, il devient un précieux allié pour renverser Erik Killmonger et les forces de Thanos dans Avengers : Infinity War. Membre des tribus ancestrales du pays, M'Baku peut devenir le roi du pays après la disparition tragique des deux héritiers.



Nakia, la diplomate et guerrière

Qu'est-il arrivé à Nakia pendant le snap de Thanos ? Les frères Russo ont éludé la question et il faut partir du principe qu'elle a survécu pour avancer cette théorie. Dans la première scène post-générique de Black Panther, Nakia est nommée responsable d'un fond d'aides pour les Wakandiens dans le monde et pour les autres populations dans le besoin. Si elle est toujours en vie, elle a très bien pu revenir au Wakanda pour aider Ramonda et leur peuple. Avec sa connaissance du monde, contrairement aux autres membres du Conseil, qui ont vécu pendant des générations en autarcie, Nakia a pu accepter de monter sur le trône, pour une meilleure reconstruction du pays.

Ou Shuri est bien vivante, mais très bien cachée

Que les fans se rassurent : Scott Lang est aussi porté disparu dans la bande-annonce d'Avengers : Endgame, mais il fait un retour surprise. Le logiciel de Bruce Banner n'a sûrement pas repéré Ant-Man car au moment du snap de Thanos, il se trouve dans le Royaume Quantique, un endroit hors de portée de notre monde (sauf si on a la technologie d'Hank Pym).



Shuri peut donc encore être en vie, mais probablement extrêmement bien cachée. Éminente scientifique, qui parvient à manipuler l'esprit de Vision et de sa Pierre, elle peut très bien avoir décidé de faire "disparaître" son pays. La technologie de Banner ne serait pas assez puissante pour la retrouver. Après tout, le Wakanda a vécu pendant des générations en autarcie, sans éveiller le moindre soupçon (sauf d'Ulysses Klaw) avant l'arrivée au pouvoir de T'Challa.