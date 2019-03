publié le 23/03/2019 à 08:30

Depuis son premier combat contre Thanos dans Avengers : Infinity War, Hulk a préféré ne plus réapparaître. Si les frères Russo ont expliqué qu'Hulk ne revient pas pour laisser Banner se débrouiller seul, il semblerait bien qu'il affrontera de nouveau le Titan fou dans Avengers 4. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.



Sur Twitter, un internaute a publié une photo des figurines Funko Pop de Thanos et Hulk en armures. Les jouets ne sont pas encore mis en vente partout dans le monde. Ils constitueraient un énorme spoiler pour un des moments de l'intrigue. En effet, les deux personnages étant dans la même boîte et en armures, cela pourrait signifier qu'ils vont bel et bien s'affronter. Dans tous les cas, Hulk portent le même uniforme "futuriste" que celui des Avengers dans la dernière bande-annonce d'Endgame.

Comme Hulk est absent des trois-quarts d'Avengers : Infinity War, on peut parier que son rôle sera plus important dans Avengers 4. Pour le moment, on sait encore très peu de choses sur l'intrigue du long-métrage. Les frères Russo ont avoué avoir tourner des scènes du film exclusivement pour les trailers. Encore quelques semaines à patienter...