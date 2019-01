publié le 09/01/2019 à 16:05

En pleine promotion pour Captain Marvel, où il reprend son rôle de Nick Fury, dans ses "jeunes années", Samuel L. Jackson a glissé un énorme spoiler sur un pouvoir de l'héroïne (Brie Larson). Une puissance qui permettra aux Avengers de détruire Thanos (Josh Brolin) dans le prochain Avengers 4. Attention, vous l'aurez compris, la suite contient des spoilers.



Les fans le savent depuis de nombreux mois : Captain Marvel volera à la rescousse des Avengers survivants dans la suite d'Avengers : Infinity War. Carol Danvers est en effet la plus puissante des Avengers et on sait maintenant, grâce à Samuel L. Jackson interviewé par Entertainment Tonight, comment elle pourra détruire le Titan Fou.

"À un moment donné, nous allons découvrir à quel point Captain Marvel est super-puissante et tout ce qu'elle peut accomplir. C'est l'un des rares personnages de chez Marvel qui peut voyager dans le temps, alors...", précise l'interprète de l'agent du S.H.I.E.L.D. On vous l'avait bien annoncé : Samuel L.Jackson a dévoilé un énorme spoiler sur Avengers 4 et confirmé par la même occasion la théorie la plus populaire du film.

Le voyage dans le temps, la clef pour détruire Thanos

Les Avengers survivants vont donc se rendre dans le passé, grâce à Captain Marvel, pour récupérer les 6 Pierres de l'Infini avant Thanos. Cette théorie est extrêmement populaire puisque les photos de tournage d'Avengers 4 ont dévoilé qu'Iron Man, Black Widow et Thor portaient leurs costumes vus dans Avengers. Loki était aussi de la partie, malgré sa mort dans Avengers : Infinity War.



Reste à savoir si Thanos découvrira le plan des Avengers et s'il aura (encore) le pouvoir de les arrêter. Dans tous les cas, il faudra attendre la sortie de Captain Marvel le 6 mars 2019 pour en savoir plus sur l'histoire de Carol Danvers et découvrir l'étendue de ses pouvoirs. La scène bonus du film fera sûrement un lien avec Avengers 4, qui sortira le 24 avril 2019.