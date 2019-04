publié le 09/04/2019 à 11:11

Décidément, Marvel Studios commence à mettre le paquet niveau images sur Avengers 4. Une semaine après une bande-annonce inédite, un extrait du film a été diffusé, pendant que le casting était sur le plateau du talk-show de Jimmy Kimmel, dans la soirée du 8 avril 2019.



La scène se déroule dans le QG des Avengers, à New York. Les Avengers ont trouvé le plan pour vaincre Thanos : il faut récupérer le Gant et utiliser le pouvoir des Pierres de l'Infini pour annuler les effets de la Décimation. Bruce Banner est nettement moins emballé que ses camarades. C'est la fameuse scène du "Si on y va, on sera en infériorité", entendue dans la précédente bande-annonce.

Captain Marvel prend alors la parole et motive la super-team à aller chercher Thanos. Une prise de parole qui ne convient pas à War Machine : "Où étais-tu pendant tout ce temps ?", lui demande-t-il. Elle explique la raison de son absence dans Avengers : Infinity War. Elle portait secours à d'autres planètes qui n'ont pas la chance d'avoir une équipe comme les Avengers.

Captain America jure comme un charretier

Dans la dernière séquence de la vidéo, Captain America s'exclame : "Allons chercher ce fils de p**e !". Une réplique qui devrait surprendre et faire rire les fans. Puisque dans les précédents films, Steve Rogers reprend ses coéquipiers par un "Language !", dès qu'une insulte est prononcée. La preuve que notre Captain America a bien changé : on l'avait déjà vu au milieu de Captain America : Civil War, où le super-héros décide de se révolter contre le gouvernement américain.