publié le 22/09/2018 à 10:00

Captain America fait sensation sur les reshoots d'Avengers 4. Depuis quelques semaines, la suite très attendue d'Avengers : Infinity War est effectivement reparti en tournage, avec la plupart des personnages principaux. Sur Twitter, Chris Evans a d'ailleurs partagé une photo qui relance la théorie du voyage dans le temps. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.



Selon cette hypothèse, les survivants au claquement de doigts de Thanos d'Avengers : Infinity War vont retourner dans le passé pour récupérer les 6 Pierres de l'Infini, avant le Titan fou. Comment les fans en sont arrivés à cette idée ? Parce qu'ils ne croient pas aux disparitions des trois-quart des héros et héroïnes Marvel. Ensuite, grâce aux photos (non-officielles) du tournage d'Avengers 4, où Loki (Tom Hiddelson), Black Widow (Scarlett Johansson) ou encore Thor (Chris Hemsworth) portent leurs costumes et leurs looks d'Avengers (2011).

Et le récent cliché de Chris Evans n'est pas prêt de les faire changer d'avis. Tout est une question de barbe. Dans Avengers : Infinity War, le public a découvert le nouveau visage de Captain America, devenu un fugitif depuis les événements de Captain America : Civil War, car il a refusé de signer les Accords de Sokovie. Il doit alors se cacher, d'où sa barbe fournie, ou les cheveux blonds de Black Widow. Mais, "exit" la barbe sur les reshoots d'Avengers 4.

Retrouver le Tesseract

Les Avengers vont-ils se retrouver au beau milieu de la Seconde Guerre mondiale, où Steve Rogers rencontre pour la première fois une Pierre de l'Infini (le Tesseract) ? À New York lors de l’attaque des Chitauris ? Cette idée semble se confirmer avec les photos de Loki et Thor (aux cheveux longs) du tournage d'Avengers 4. Rappelons que Loki vole le Tesseract au S.H.I.E.L.D pour permettre aux guerriers extra-terrestres d'envahir la Terre dans Avengers.





Ou Chris Evans s'est-il simplement débarrassé de sa barbe pour de nouveau incarner le super-soldat américain afin de redonner de l'espoir au pays meurtri par le génocide de Thanos ? Le doute est permis, même si les fans sont de plus en plus convaincus par un voyage dans le temps.