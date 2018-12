publié le 13/12/2018 à 21:30

Jeremy Renner est de retour. Et il n'a pas été vaporisé par la Décimation de Thanos dans Avengers : Infinity War. Ce n'est pas une surprise de retrouver l'acteur qui incarnait l'intrépide archer Hawkeye dans la saga des super-héros Marvel.



Plusieurs photos volées de tournage avait déjà mis la puce à l'oreille des fans. Mais avec la bande-annonce d'Avengers : Endgame, nous avons une confirmation de ce retour... et Hawkeye a bien changé.

Qu'est-il arrivé à Clint Barton, son nom dans le civil ? Absent au cinéma depuis la fin de Captain America : Civil War, celui-ci sera de nouveau au cœur de la bataille mais sous une toute autre identité. Il est en effet devenu Ronin (un terme japonais qui désigne "un samouraï sans maître"). Dans la bande-annonce, tous les attributs de Ronin sont dévoilés : il se bat avec un katana moderne et non plus avec son arc et ses flèches, il est habillé de noir et il semble avoir terminé un combat de rues au beau milieu d'une grande métropole de l'Archipel nippon.

C'est Black Widow, qui ne l'a pas vu depuis deux ans, qui vient à sa rencontre certainement pour lui demander de rejoindre la bataille contre Thanos depuis le génocide interstellaire d'Infinity War.

Maya Lopez, l'autre Ronin

Dans les comics, Clint Barton prend aussi l'identité de Ronin après sa résurrection à la suite des événements dans les crossovers House of M et Civil War. La personne a avoir, la première, revêtu l'habit de Ronin était Maya Lopez que l'on connait aussi sous le nom de code Echo.



Sourde, elle disposait d'une mémoire photographique admirable lui permettant de développer ses capacités martiales à la vitesse de Néo dans Matrix. Elle est devenue Ronin en enquêtant sur la disparition du Samouraï d'argent au Wakanda dans New Avengers #11 sorti en 2005.

Maya Lopez en Ronin Crédit : Marvel

Comme à chaque fois avec le Marvel Cinematic Universe (MCU), les choses ne vont pas exactement se dérouler comme dans les comics. Il y a fort à parier que Ronin sera introduit très rapidement dans l'univers pour simplement étendre un peu plus le MCU et offrir un peu de dramaturgie et de rébellion dans l'arc narratif de Hawkeye. Reste à savoir comment et pourquoi Clint Barton est parti au Japon et a décidé d'abandonner ses précieuses flèches et sa famille.



L'hypothèse la plus vraisemblable serait qu'après la mort de sa famille pendant le Décimation de Thanos, Clint soit devenu un guerrier bien différent du Hawkeye que l'on connait. Après tout, Jeremy Renner apparaît à l'écran au moment où Tony Stark prononce la phrase : "Nous avons perdu notre famille, nous nous sommes perdus aussi...".



L'introduction de Ronin serait aussi une bonne idée pour connecter les histoires de Daredevil avec les Avengers et éventuellement relancer la franchise avec les Nouveaux Avengers qui pourrait totalement profiter de Maya Lopez, une super-héroïne handicapée et amérindienne, pour continuer à apporter de la diversité à ses héros.