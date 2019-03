publié le 09/03/2019 à 09:00

Avec Captain Marvel, l'univers Marvel démarre une nouvelle phase de son univers au cinéma. Premier film centré sur une super-héroïne, inspirant et drôle, il pose les bases du futur MCU, complètement bouleversé après Avengers : Infinity War (2018).



Alors que Captain Marvel séduit de nombreux fans dans les salles, depuis sa sortie le 6 mars 2019, Marvel Studios prépare d'ores et déjà les prochains films. Certains sont encore tenus secrets, mais le public attend déjà avec impatience Avengers 4, la suite du déchirant Avengers : Infinity War.

Afin de vous y retrouver dans tous ces projets, RTL Super fait le point sur les prochains films de la Maison des Idées, qui feront partie de la Phase 4 et de la Phase 5. D'autres seront annoncés, officialisés dans les prochains mois. Et la fin du rachat de la Fox par Disney, acté le 1er janvier 2019, permettra la création de nouveaux films qui réuniront, peut-être, les X-Men avec les Avengers.

"Avengers 4", 24 avril 2019

C'est sans aucun doute LE film Marvel le plus attendu de 2019. Dans Avengers 4, les survivants à la Décimation de Thanos vont faire équipe avec Captain Marvel, la plus puissante des Avengers, et trouver une solution pour abattre Thanos.



Le Titan fou est pour le moment dans une planète bucolique, blessé après avoir été attaqué par Stormbreaker, la nouvelle arme de Thor. Pour le moment, l'intrigue complète d'Avengers 4 est maintenue secrète, mais de nombreux indices prouvent que le voyage dans le temps permettra d'annuler le génocide de Thanos.

"Spider-Man : Far From Home", 3 juillet 2019

Pour Spider-Man : Far From Home, Peter Parker laisse son costume au placard pour profiter de 15 jours de vacances avec ses amis dont Ned et M.J. Mais, Nick Fury ne l'entend pas de cette oreille et donne au garçon une nouvelle mission. De Venise à Londres, Spider-Man va devoir affronter de nouveaux ennemis et s'allier à Mystério.



Peter Parker retrouvera aussi un vieil ennemi : le Vautour, incarné par Michael Keaton, mais aussi sa Tante May, ses amis Ned et Michelle. Les fans seront aussi ravis de retrouver Mariah Hill, Nick Fury et Happy Hogan. Il teste maintenant à savoir quand l'intrigue de Far From Home se déroule par rapport à Avengers 4.

"Doctor Strange 2", pas de date de sortie connue

En juin 2018, Kevin Feige a bien confirmé que Doctor Strange 2 est dans les clous. En décembre 2018, le média américain The Hollywod Reporter a révélé que Scott Derrickson (Doctor Strange, Sinister, L'Exorcisme d'Emily Rose) sera de retour derrière la caméra pour Doctor Strange 2.



Il partagera cette aventure au côté de Benedict Wong, qui incarne son fidèle bras droit Wong, et Rachel McAdams dans le rôle de la chirurgienne Christine Palmer. Pour le moment, aucune date de début de tournage et de sortie n'ont été dévoilées.

"Black Panther 2", pas de date de sortie connue

Selon THR, Ryan Coogler devrait écrire le scénario de Black Panther 2 en 2019. Le tournage est prévu fin 2019 ou début 2020. Avant cela, il s’attellera à un autre projet, le film Wrong Answer, qui lui permettra de retravailler avec Michael B. Jordan, l'interprète de Killmonger dans Black Panther.



L'ennemi de T'Challa pourrait d'ailleurs bien revenir dans ce second volet, comme l'a dévoilé le mari d'Angela Basset (la Reine Ramonda) pendant les SAG Awards. De quoi susciter nombre d'interrogations puisque l'ennemi de T'Chala meurt à la fin du film. De son côté, Angela Basset répond : "Techniquement, on ne le voit pas plonger dans l'océan [où il demande à T'Chala de mourir, en hommage à leurs ancêtres esclaves]".

"Black Widow", pas de date de sortie connue

Annoncé plusieurs fois ces dernières années, le film dédié à la Veuve Noire est en bonne voie, comme l'a révélé le média américain Variety, en janvier 2018. La Maison des Idées a en effet recruté Jac Schaeffer pour s'occuper du script. Elle a notamment travaillé sur le court-métrage La Reine des neiges : Joyeuses Fêtes avec Olaf et la comédie Nasty Women avec Anne Hathaway.



Comme l'a annoncé THR, c'est Cate Shortland (Berlin Syndrome, Lore) qui a été recrutée en tant que réalisatrice. Toujours selon le média américain, le film devrait se dérouler des années avant les aventures de Black Widow dans Avengers. On pourrait donc s'attendre à un prequel, toujours avec Scarlett Johansson dans le rôle principal.

"The Eternals", pas de date de sortie connue

The Eternals sera réalisé par Chloé Zhao (Les Chansons que mes frères m'ont apprises, The Rider), qui devient la première femme aux commandes d'un Marvel. Le tournage devrait débuter en août 2019 à Atlanta. "Eternals est l'une des très nombreux projets dont nous commençons à parler activement pour voir si nous y croyons suffisamment pour le mettre ensuite sur une liste [des prochains films Marvel]", a d'ailleurs expliqué Kevin Feige, le patron de Marvel Studios au site The Wrap.



Les aventures des Éternels se déroulent 1 million d'années avant celles des Avengers ou encore des Gardiens de la Galaxie. Ils sont le résultat d'expériences scientifiques et génétiques sur les humains, réalisées par les Célestes (les créatures cosmiques les plus puissantes de l'univers Marvel), lors de leur arrivée sur Terre. Ils créent alors deux espèces : les Éternels (aux corps imprégnés d'énergie cosmique) et les Déviants, dont fait partie le titan Thanos.

"Miss Marvel", pas de date de sortie connue

En mai 2018, Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, expliquait à la BBC : "Miss Marvel, qui est un autre personnage des comics, une héroïne musulmane s'inspirant de Captain Marvel, est en préparation. On a des plans pour elle, mais seulement après avoir introduit Captain Marvel au monde entier".



Un an et demi plus tard, c'est au tour de Brie Larson d'évoquer la super-héroïne qui peut modifier son apparence : "Je rêve que Ms Marvel soit dans la suite [de Captain Marvel]. C'est mon but". Il faudra encore patienter avant d'en savoir sur Miss Marvel et son entrée dans le MCU, d'abord probablement dans Captain Marvel 2, avant d'avoir droit à son propre film.

Avec le rachat de la Fox, tout est permis

En rachetant la Fox, Disney obtient différentes licences et divers personnages bien connus des fans de Marvel. Les X-Men, les Quatre Fantastiques ou encore le trublion Deadpool, tous des héros Marvel hébergés jusqu'alors chez la Fox, vont pouvoir unir leurs forces avec les Avengers.



Il existe d'ailleurs des tonnes de crossovers possibles. Avengers vs X-Men est sans doute l'exemple le plus parlant. La série de 12 volumes publiée en 2012 raconte la bataille entre les Avengers et les X-Men autour de l'existence de Phénix (la force surpuissante qui possède la télépathe Jean Grey).

Imaginer Deadpool qui vient sauver les Avengers et Captain Marvel dans Avengers 4 (24 avril 2019), Spider-Man qui se retrouve avec les X-Men dans Spider-Man : Far From Home (juillet 2019) ou encore Tornade et Black Panther qui tombent amoureux, comme dans les comics, dans Black Panther 2. Les rencontres sont infinies et on devrait peut-être en avoir un aperçu dans une scène bonus d'Avengers 4 ou de Spider-Man : Far From Home.