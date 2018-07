"Avengers : Infinity War" : un Marvel époustouflant

publié le 25/04/2018 à 08:58

"Thanos exige votre silence". Depuis des jours, les frères Russo, Marvel Studio et le casting d'Avengers : Infinity War font passer le mot aux fans. Par respect pour le titan, cette critique ne contiendra donc pas de spoilers sur l'intrigue. Les points abordés resteront neutres, pour vous permettre une découverte sensationnelle de ce nouveau Marvel.



Et ne soyez pas effrayé par les 2h30 de l'histoire. Elle est loin d'être ennuyeuse, et ce, même avec les ingrédients des films Marvel que l'on connaît : action, humour et effets spéciaux. Plus encore, la recette qui fait le succès des films Marvel, continue de nous surprendre avec une intrigue dense. Les frères Russo, génies de l'écurie Marvel (Captain America : Le Soldat de l'Hiver et Captain America : Civil War), signent donc un film à la hauteur des attentes des fans.

> PSA: Say No to Spoilers | Marvel Studios' Avengers: Infinity War

Un excellent équilibre entre tous les personnages

C'est la question que la plupart des fans se posent : comment la vingtaine de héros et héroïnes au casting vont cohabiter dans une même histoire. Sachez que les frères Russo ont réussi haut la main le challenge. L'histoire navigue sans lourdeur entre les différents groupes : les deux équipes des Avengers et les Gardiens de la Galaxie, entre autres. Le rythme est soutenu pendant 2h30. Certes, le temps de parole n'est pas le même pour tous et toutes, mais cela n'est en rien frustrant. Par exemple, si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire d'un héros, sachez qu'un autre vous le racontera. Outre l'intrigue principale, vous allez découvrir des histoires de fonds tout aussi intéressantes, qui répondront à de nombreuses questions.

Des combats à vous donner des frissons

Si vous avez aimé la scène de l'aéroport dans Captain America : Civil War, où la team d'Iron Man affronte celle de Captain America, vous allez adorer celles d'Infinity War. Chacun des personnages a le temps de nous re-montrer ses pouvoirs, son armure, sa capacité au combat. La caméra suit les mouvements et les impacts, comme si vous y étiez. Mention spéciale pour les armures d'Iron Man et Spider-Man, dévoilées dans les bandes-annonces, qui ne manqueront pas de donner des frissons. Et, si vous avez pensé que la bataille contre Ultron en Sokovie (Avengers 2 : L’Ère d'Ultron) ou l'attaque de New-York par les Chitauris (Avengers) étaient trop longues, vous ne ressentirez aucun ennui dans les scènes d'Infinity War.

Thanos, un méchant humain

Les lecteurs et les lectrices de comics le savent bien : Thanos est un être plus complexe qu'il n'y paraît. Et sa soif de sang et de conquête cache aussi quelque chose. Nous n'irons pas plus loin pour ne pas vous spoiler, mais sachez que Josh Brolin (qu'on verra aussi en tant que Cable dans Deapool 2) donne au titan un humanisme convaincant. Cela fait depuis la scène post-générique d'Avengers que les fans attendent d'en savoir plus sur ce personnage. Depuis tout ce temps, il orchestre dans l'ombre via Loki et Ronan l'Accusateur (Les Gardiens de la Galaxie) pour mettre la main sur les 6 Pierres de l'Infini. Pourquoi ? Ne vous inquiétez pas, vous le saurez bien assez vite. Loin d'être manichéens, les frères Russo ont respecté la dualité qui peut animer Thanos. Et Infinity War n'en n'est que meilleur.

Une bonne répartition entre drame et humour

Depuis Iron Man en 2008, Marvel a réussi à imposer l'humour dans les films de super-héros. Un second degré qui donne de véritables bouffées d'air frais, comme on peut aussi le voir dans les comics. Le cynisme de Tony Stark, l'humour potache des Gardiens de la Galaxie, vous en aurez dans Infinity War. Il y aura aussi du drame, comme on le devine facilement dans les bandes-annonces. Après tout, nos héros et héroïnes affrontent la plus grande menace de l'univers. Et certain(e)s arrivent à la fin de leur contrat avec Marvel. La tension dramatique est bien présent tout au long du film, mais l'humour aussi pour vous décrisper. Dire que vous passerez du rire aux larmes est un peu fort, mais l'intrigue répartie habilement plaisanterie et sérieux.





Avec Avengers : Infinity War, les frères Russo réussissent donc à encore surprendre les fans de toutes les générations, dix ans après Iron Man. L'intrigue est dense, mais pas lourde. On pourrait dire qu'un Marvel est comme le bon vin, il se bonifie avec l'âge.