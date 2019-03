publié le 02/03/2019 à 10:01

Que va-t-il arriver à Iron Man dans Avengers 4 ? En attendant de découvrir si nous devrons dire adieu au célèbre Avengers, un internaute du forum Reddit a publié la photo de sa nouvelle armure. Attention, la suite contient des spoilers.



La nouvelle armure d'Iron Man, ou au moins une de ses nouvelles tenues dans Avengers : Endgame apparaît sur la figurine Funko Pop de Tony Stark. Pour le moment, les jouets et accessoires du film ne sont pas officiellement en vente, pour éviter les spoilers avant la sortie du film. Cette nouvelle armure bleu marine, grise et rouge, se rapproche des tenues que porteront Thor et Rocket.

Selon une théorie populaire auprès des fans, ces armures permettront à la petite équipe de voyager dans le Royaume Quantique et ainsi remonter le temps. En effet, ce monde de l'Infiniment Petit est truffé de vortex temporels. À moins que ce ne soit l'armure qui permettra à Tony et Nebula de retourner sur Terre, après avoir dérivé dans l'espace à bord du vaisseau des Gardiens.

Un nouvel indice pour la théorie du voyage dans le temps

L'un des détails les plus intrigants de cette armure d'Iron Man, c'est le bracelet qu'il porte au bras droit. C'est exactement le même bracelet qu'on a pu apercevoir sur certaines scènes du tournage d'Avengers 4, lorsque nos héros portent de nouveaux leurs tenues d'Avengers. Cette sorte de montre permettra-t-elle aux survivants de voyager dans le passé ? C'est la théorie la plus populaire et qui aurait le plus de sens pour arrêter Thanos. Les Avengers survivants aidés de Captain Marvel, vont ainsi pouvoir récupérer les 6 Pierres de l'Infini avant Thanos et empêcher la Décimation.