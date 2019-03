publié le 27/03/2019 à 07:14

C'est une révélation de taille qu'a faite Kevin Feige, le boss de Marvel Studios. Dans un long entretien pour le magazine Empire, il a dévoilé le nom de la saga Marvel qui regroupe tous les films des Phases 1, 2 et 3. C'est-à-dire d'Iron Man (2008) au récent Captain Marvel (2019).



La première vague de films Marvel s'intitule The Infinity Saga (La Saga de l'Infinité) et s'achèvera le 24 avril 2019 avec Avengers : Endgame. Avant de découvrir cette conclusion épique d'un des plus grands cycles du cinéma de la pop culture, nombreux et nombreuses sont les fans qui vont démarrer un marathon Marvel.

Mais, pas facile de se repérer dans cet univers riche de 21 films. La rédaction de RTL Super vous dévoile une chronologie possible pour un total de 44 heures en compagnie de vos héros et héroïnes préférés du MCU (Univers Cinématographique Marvel).