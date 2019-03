Comment "Captain Marvel" lie presque tous les films du MCU

publié le 14/03/2019 à 08:31

Plus haut, plus fort et plus vite ! En salles depuis le 6 mars 2019, Captain Marvel est d'ores et déjà un phénomène. Premier film du MCU centré sur une héroïne, il possède une intrigue dynamique, un message fort, et des révélations de taille. Attention, la suite contient des spoilers.



Dans cette excellente aventure, "Vers" (Brie Larson) vient de devenir membre de la StarForce, l'élite militaire Kree. Alors que ses nuits sont marquées par des rêves qu'elle ne comprend pas, la menace Skrull, les ennemis des Krees, arrive sur Terre. C'est en arrivant sur cette planète dont elle ignore tout, que Vers va découvrir sa véritable histoire et ses pouvoirs phénoménaux.

Captain Marvel est aussi le premier film Marvel à se dérouler dans les années 90, soit près d'une décennie avant les événements que nous connaissons dans Iron Man, Avengers et Thor. Ainsi, il donne enfin des explications à plusieurs thèmes centraux des films Marvel comme l'origine de la Pierre de l'Espace ou encore la signification du mot "Avengers".

Il révèle l'origine du Tesseract

Crâne rouge et le Tesseract dans "Captain America : First Avenger" Crédit : Marvel

Liens avec : Thor, Captain America : First Avenger, Avengers, Avengers, Avengers : Infinity War



La Pierre de l'Espace est la première Pierre de l'Infini à apparaître dans un film Marvel. On la voit dans la scène post-générique de Thor. "C'est une source d'énergie, une énergie peut-être illimitée si jamais on parvient à l'exploiter", explique Nick Fury au docteur Selvig. C'est grâce aux travaux de Mar-Vell, une Kree, que le S.H.I.E.L.D connaît, une petite étendue des pouvoirs de cette Pierre. La scientifique avait d'ores et déjà découvert que la Pierre permettait de passer d'une dimension à une autre, puisqu'elle comptait emmener les Skrulls dans un autre monde.



Avant Captain Marvel, la Pierre était en possession d'HYDRA (Captain America : First Avenger), qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. On ignore comment Crâne rouge a pu se la procurer... Dans tous les cas, Fury garde la pierre de 1996 à 2000, puisque Goose la recrache. Vous connaissez la suite : Loki la vole dans Avengers, aide les Chitauris à envahir New York, avant d'être vaincu par les Avengers. La Pierre de l'Espace est ensuite sur Asgard, puis récupéré par Thanos dans Avegners : Infinity War.

On sait comment Nick Fury a perdu son oeil

Liens avec : Captain America : First Avenger, Avengers et Avengers 2, Captain America : Le Soldat de l'Hiver





Jusqu'à présent, on ne savait rien de l'accident qui a éborgné Nick Fury. Dans Captain America 2, il confie simplement à Steve Rogers : "La dernière fois que j'ai fait confiance à quelqu'un, j'ai perdu mon œil". Certains étaient loin d'imaginer que Nick Fury a accordé sa confiance à un chat, et non un agent du S.H.I.E.L.D. Goose est en réalité un Flerken, une race extra-terrestre très dangereuse.

Le jeune Nick Fury dans "Captain Marvel" Crédit : capture d'écran YouTube

Avant de le voir dévorer les Krees, Goose est un chat ordinaire, dont Fury devient très vite gaga. Ce qui donne lieu à des scènes hilarantes dans l'histoire. Jusqu'à l'accident. Excédé par les câlins de Fury, Goose le griffe au visage lors du retour sur Terre. Si l'agent du S.H.I.E.L.D rassure ses compagnons, les Skrulls ont bien compris la gravité de la situation. Mais, Fury n'avouera jamais la vérité comme on le devine dans la scène de son bureau.

On assiste au début de la carrière de Phil Coulson

Le jeune Agent Coulson incarné par Clark Gregg Crédit : capture d'écran YouTube

Liens avec : Iron Man, Iron Man 2, Thor, Avengers



Comment le tandem Fury-Coulson a-t-il débuté ? On le découvre dans Captain Marvel où Phil, qui apparaît très peu, certes, à son arrivée au S.H.I.E.L.D. Fury le surnomme d'ailleurs "Le Bleu". Il y a déjà une grande complicité entre les deux agents, puisque Coulson laisse Fury et Carol Danvers s'échapper des locaux de P.E.G.A.S.U.S, en mentant à son supérieur.



Puis, Coulson monte les échelons au sein du S.H.I.E.LD, continue d'être un coéquipier en or pour Fury et essaye, tant bien que mal, de travailler avec Tony Stark dans les deux premiers volets d'Iron Man. C'est sa mort dans Avengers, qui permettra à la super-team de Marvel d'unir ses forces contre Loki, au lieu de passer leur temps à se crier dessus.

On sait pourquoi les Avengers s'appellent "Avengers"

Films liés : Avengers, Avengers 2 : L’Ère d'Ultron, Avengers : Infinity War



Décidément, Captain Marvel est l'une des pierres angulaires des films Marvel. C'est grâce à elle que Nick Fury décide de créer une super-équipe de héros et héroïnes pour contrer des menaces extérieures. Et le nom Avengers était le surnom de Carol Danvers lorsqu'elle était pilote pour l'US Air Force. C'est le titre du rapport que Nick Fury rédige à la fin du film, pour présenter son projet au Conseil du S.H.I.E.L.D. Un projet qui ne verra le jour que cinq ans plus tard dans Avengers. Nick Fury reçoit le feu vers pour l'Avengers Project, après que Loki débarque sur Terre pour s'emparer du Tesseract.

Il donne des précisions sur Ronan l'Accusateur

Film lié : Les Gardiens de la Galaxie



Pourquoi Ronan s'appelle-t-il l'Accusateur ? Dans Captain Marvel, on comprend que les Accusateurs sont les bombardiers du peuple Kree. Au début du film, ronan et son équipe attaquent Torfa, pour permettre à la StarForce d'arriver sans problèmes sur la planète. Yon-Rogg leur demande ensuite de bombarder la Terre, mais heureusement, Captain Marvel les met en fuite.

Lee Pace dans la peau de Ronan l'Accusateur dans "Captain Marvel" Crédit : Marvel Studios

Ronan devient ensuite obsédé par l'Orbe de Morag [la Pierre du Pouvoir], qu'il veut à tout prix récupérer dans Les Gardiens de la Galaxie. C'et pourquoi il accepte de travailler pour Thanos qui lui promet un immense pouvoir pour détruire la planète Xandar et affirmer la puissance des Krees dans la galaxie. Reste maintenant à savoir quand Ronan fera son retour dans le MCU puisqu'à la fin de Captain Marvel, il confie son attention de retourner sur Terre pour mettre la main sur Captain Marvel, qu'il nomme "l'Arme".

Des futurs liens avec les prochains films du MCU

- Avengers 4 : dans la scène post-générique, Captain Marvel débarque au QG des Avengers, après avoir reçu le message de détresse de Fury dans Avengers : Infinity War. Les fans le savent, Captain Marvel est la clef du succès contre Thanos, puisque ses pouvoirs viennent d'une Pierre de l'Infini. Son rôle est très attendu dans Avengers 4 et nul doute qu'elle permettra d'annoncer la Phase 5 de Marvel, après les disparitions des "vieux" Avengers.



- Monica Rambeau : Monica est la seconde héroïne à porter le costume de Captain Marvel dans les comics. Surnommée Photon [surnom qui est noté sur l'avion de sa mère Maria], Pulsar et maintenant Spectrum, elle se transforme en Captain Marvel après l'explosion d'une machine capable de produire de l'énergie depuis une autre dimension. Avec sa capacité à voyager dans le temps, Carol Danvers pourrait très bien revenir sur Terre lorsque Monica est adolescente - jeune adulte, et prête à prendre la relève de "Tante Carol".

Captain Marvel et Monica Rambeau dans un teaser du film Crédit : capture d'écran YouTube

- Miss Marvel : "Je rêve que Ms Marvel soit dans la suite [de Captain Marvel]. C'est mon but", a confié Brie Larson dans un panel filmé par ABC News, en février 2019. De quoi réjouir les fans puisque les deux super-héroïnes sont très populaires dans les comics. Depuis 2014, c'est Kamala Khan qui est Miss Marvel et qui pourrait être introduite dans Captain Marvel 2. Première musulmane de l'histoire des comics, Miss Marvel est polymorphe, capable de modifier son apparence de toutes les manières possibles.

Ms Marvel pourrait rejoindre Captain Marvel dans "Captain Marvel 2" Crédit : Marvel

- Les Skrulls et les Krees sont parmi nous : après la révélation sur la guerre entre les Krees et les Skrulls, on pourrait très bien découvrir que des Skrulls vivent depuis des années sur Terre, et qu'ils ont pris l'apparence de personnages que nous connaissons bien. Ainsi, l'arc narratif Secret Invasion révèle que Captain America est en réalité un Skrull, qui a réussi à infiltrer les Avengers. À moins que l'on découvre que d'autres Krees, comme Mar-Vell, travaillent depuis des années au sein de grandes agences gouvernementales mondiales.

Un Skrull dans la peau d'une personne âgée sur Terre Crédit : capture d'écran YouTube