publié le 02/03/2019 à 09:22

Le 6 mars 2019, Captain Marvel débarque sur nos écrans. C’est la première super-héroïne Marvel qui a droit à son film. Rappelez-vous, la première fois qu'on entend parler d'elle dans le MCU, c'est dans la scène post-générique d'Avengers : Infinity War, lorsque Nick Fury lui envoie un message de détresse, pendant la Décimation de Thanos.



Si les fans sont aussi impatients de la voir à l'écran sous les traits de la talentueuse actrice américaine Brie Larson, Oscar de la Meilleure actrice en 2016, c'est parce qu'elle promet un spectacle pyrotechnique des plus satisfaisants.

Croyez-en Kevin Feige, le directeur des studios Marvel : "Captain Marvel est le plus puissant personnage que nous ayons créé jusque-là. Ses pouvoirs dépassent l'entendement et elle sera présentée comme la plus forte de l'équipe. Il faudra lui apporter une dose de réalisme et d'humanité et on sait que Brie [Larson, ndlr] en sera capable !". Mais de quels pouvoirs et compétences parlent-ils ?

Espionne et pilote

Carol Danvers, alias Captain Marvel, dans son costume de pilote Crédit : Marvel

Carol Danvers est une espionne américaine et une talentueuse pilote de l'US Air Force. De ce CV très humain, on peut déjà déduire des compétences intellectuelles et martiales supérieures à la normale. Après sa carrière militaire, les comics font aussi d'elle la rédactrice en chef d'un magazine féminin publié dans le même groupe que le journal d'un certain Peter Parker (alias Spider-Man). Un classique de l'univers des super-héros qui permet souvent aux personnages de voyager, être curieux et toujours au centre de l'action.



D'après les premières photos dévoilées par le magazine Entertainment Weekly, la Captain Marvel cinématographique embrassera surtout cette carrière militaire. On la voit poser au cockpit d'un avion de chasse. Vision 10/10 et une forme olympique. Mais cela ne suffit pas pour battre Thanos dans Avengers 4...

Les pouvoirs des Kree

Dans les comics, Captain Marvel est exposée à des radiations d'une technologie Kree, une race extraterrestre que les fans de Marvel connaissent bien. Dans le premier Les Gardiens de la Galaxie, on découvre l'un d'eux : Ronan L'Accusateur (joué par Lee Pace) est le grand méchant Kree qui souhaite détruire la planète Xandar avec la Pierre de Pouvoir.



Cette technologie Kree va modifier l'ADN de la jeune Carol et lui conférer des pouvoirs incroyables. Une force surhumaine tout d'abord, mais qui peut concurrencer celle de l'Incroyable Hulk ou du dieu Thor. Carol Danvers dispose aussi d'une grande résistance et peut supporter toutes les attaques ou état de fatigue. Elle peut aussi voler comme un certain Superman (à 6 fois la vitesse du son pour être exact) et elle a aussi un don de clairvoyance qui lui permet d'anticiper les attaques, un peu comme le "sens de l’araignée" de Spider-Man.



Son ADN Kree lui permet enfin de résister aux virus, bactéries, poisons et toxines qui propulseraient n'importe quel humain dans un hôpital pour plusieurs mois.

"Binaire", sa forme ultime

Dans les comics, Captain Marvel obtient d'autres pouvoirs après sa rencontre avec certains X-Men. Elle prend alors le nom de Binaire. La fusion entre Marvel et la franchise X-Men n'étant pas encore effective, il y a fort à parier que le film ne tentera pas l’adaptation de cet arc narratif...



Cependant, Captain Marvel/Binaire disposera sans doute de tous ses pouvoirs, dont la capacité de puiser dans l'énergie d'une étoile, d'un trou blanc pour être exact. Il s'agit du contraire du trou noir, une source inépuisable d'énergie semblable à un Big Bang. A elle le contrôle de la chaleur, de la gravité ou des champs électro-magnétiques. Rien que cela.



Elle peut aussi absorber l’énergie et envoyer des rayons cosmiques pour pulvériser ses ennemis, se déplacer à la vitesse de la lumière et survivre dans le vide interstellaire. Avantage : ce sont des compétences passives qui ne nécessitent pas d'effort ou de concentration de sa part. Ses cheveux de flammes et ses pouvoirs décuplés vous donneront sans doute l'impression que Dark Phoenix (la forme ultime de la télépathe Jean Grey dans les X-Men) a rejoint les Avengers.

Elle peut voyager dans le temps

En pleine promotion pour Captain Marvel, où il reprend son rôle de Nick Fury, dans ses "jeunes années", Samuel L. Jackson a glissé un énorme spoiler sur un pouvoir de l'héroïne (Brie Larson). Une puissance qui permettra aux Avengers de détruire Thanos (Josh Brolin) dans le prochain Avengers 4.



"À un moment donné, nous allons découvrir à quel point Captain Marvel est super-puissante et tout ce qu'elle peut accomplir. C'est l'un des rares personnages de chez Marvel qui peut voyager dans le temps, alors...", précise l'interprète de l'agent du S.H.I.E.L.D. On vous l'avait bien annoncé : Samuel L.Jackson a dévoilé un énorme spoiler sur Avengers 4 et confirmé par la même occasion la théorie la plus populaire du film.

Qui dépasse sa puissance ?

Si Captain Marvel sera la plus puissante des Avengers, elle n'est pas la plus forte du MCU. Seule, elle ne pourra pas battre Thanos qui possède toujours le Gantelet de l'Infini (quelque peu endommagé depuis le final d'Infinity War, il est vrai). Il est probablement l'un des êtres les plus forts des films Marvel, mais d'autres, nettement plus impressionnants, sont déjà apparus à l'écran.



Thor, tout d'abord, dispose désormais de sa nouvelle hache Stormbreaker. Il peut se téléporter dans tout l'univers et il a réduit à néant une bonne partie de l'armée de Thanos au Wakanda grâce à ses nouveaux pouvoirs. En visant un peu mieux, il aurait même pu empêcher le génocide de Thanos. Il est l'un des concurrents de Captain Marvel.

Puisque nous parlons des Asgardiens, Odin (le père de Thor et Loki) compte parmi les plus puissants personnages du MCU. Il dispose de la Odinforce (la Force d'Odin) qui dans l'univers des comics est l'une des plus puissantes notions jamais créées. Pouvoir illimité, manipulation temporelle, résurrection, téléportation... Odin est véritablement capable de créer et détruire des galaxies entières (et même ses éléments les plus solides comme le fameux bouclier deCaptain America ou le corps du très résistant Wolverine dans les bandes-dessinées).



Les Célestes dont Ego (le père de Star-Lord, vu dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2) sont, eux, des entités encore plus puissantes. Ils se rapprochent beaucoup plus de véritables divinités, à mille lieux des "petits" dieux d'Asgard. Immortels, capables de créer et détruire la vie ou de se transformer en planètes gigantesques... Ils étaient les premiers à manipuler les Pierres de l'Infini.