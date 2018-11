VIDÉO - Bientôt, des courses en combinaison d'Iron Man ?

publié le 20/11/2018 à 21:10

Elles sont loin de ressembler à la "vraie" tenue métallique du clinquant héros de Marvel, mais elles ont le mérite d'être les seules au monde (pour l'instant) à faire le job : ces combinaisons, créées par l'entreprise britannique Gravity Industries, permettent littéralement à la personne qui la porte de voler de façon indépendante, à l'aide de propulseurs.



Daedalus, de son nom, est encore loin de ressembler au célèbre ensemble rouge et or. Elle se compose seulement d'un exosquelette comprenant des turbines dans le dos, sur les poignets et un casque avec ordinateur de bord intégré (indiquant notamment la vitesse, l'altitude et le niveau de carburant).

Bien que technologiquement capable d'emmener son conducteur à 3.600 mètres d'altitude, la prise de risques est encore trop importante pour qu'elle soit utilisée à plus d'une dizaine de mètres de hauteur.

1.050 chevaux dans les poignets

Les turbines peuvent produire une puissance de 1.050 chevaux, soit l'équivalent d'une voiture de sport. Mais le principal point de discordance avec la véritable armure est la répartition des turbines. Deux turbines, initialement placées sur les chevilles, ont ensuite été déplacées dans le dos pour plus de stabilité. Richard Browning, le concepteur de la combinaison interviewé par Wired, explique en effet que l'homme a le réflexe de pédaler lorsque se pieds ne touchent plus le sol. Un réflexe qui a tendance à déséquilibrer.

Des prix exorbitants

Daedalus permet de se déplacer à 51 km/h. Côté carburant, la machine est (très) grande consommatrice : 4 litres de diesel à la minute. Avec son réservoir de 20 litres, elle ne permet donc pas de voler plus de 5 minutes. Pour pallier ce problème, l'entreprise envisage la mise en place d'un moteur électrique, plus écolo, ainsi que le déploiement d'ailes qui, pendant le vol, pourraient soulager les moteurs.



Pour le moment, neuf exemplaires de la combi volante ont été mises en vente. Attention à leur prix exorbitant : 440.000 euros chacune. Et ce n'est pas tout, car, après avoir acheté la combinaison, encore faut-il savoir l'utiliser : pour cela, les séances d'apprentissage seront facturées 39.000 euros la journée.

Des courses dès 2019

Parmi les nombreux événements de démonstration qu'organise la start-up, des courses de Daedalus seront prévues en 2019 au-dessus de l'eau (question de sécurité). "L'année prochaine, en 2019, nous organiserons des courses en combinaison. Nous avons déjà plusieurs pilotes qui peuvent réellement courir dans des Jet Suits de mille chevaux. (...) Ce sera quelque chose que les gens auront seulement vu dans un film Marvel, et qui va repousser les limites comme jamais", explique Richard Browning.