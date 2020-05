Vacances d’été 2020 : 14 destinations en France à découvrir

Le lac Vouglans est surnommé le lac Emeraude en raison de ses couleurs de bleus et de verts incroyables Crédits : Office de Tourisme des Lacs et petit montagne / DR | Date :

publié le 23/05/2020 à 10:00

Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé le 14 mai dernier que, malgré l'épidémie de Covid-19, les Français pourront partir en vacances d'été en France en juillet et en août. A quelques semaines maintenant des congés estivaux, de nombreuses personnes cherchent le lieu idéal pour leurs prochaines vacances en France.

A la suite des annonces du Premier ministre, le secrétaire d’État aux Affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoyne a estimé que "un maximum" de lieux devraient être rouverts d'ici le 21 juin. Sur les sites de réservations, les recherches de lieux de vacances en France explosent.

Que vous aimiez la mer, la montagne ou la campagne, que vous soyez plutôt passionné de patrimoine ou amoureux des siestes au soleil, que vous préféreriez les séjours gastronomiques ou les vacances sportives, la rédaction de RTL vous propose une sélection d'idées vacances en France.

1. Le Parc naturel régional du Marais Poitevin

A cheval sur trois départements, la Vendée, la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres dans l'ouest de la France, la "Venise verte" et ses quelques 4.500 kilomètres de canaux offre un lieu de vacances au calme, en pleine nature. Les voyages en barque, accompagnés ou non d'un guide, permettent de découvrir la riche biodiversité de cette région épargnée par l'intervention de l'homme.

Le Marais poitevin est situé à seulement quelques kilomètres de la Rochelle et l'océan Atlantique. L'occasion de découvrir les îles de la côte Atlantique, les cités vendéennes historiques et de profiter de séances de bronzette sur les plages.

2. La Cité de Carcassonne et les châteaux cathares

La cité de Carcassonne est l'un des 10 sites les plus connus au monde, et c'est l'année pour découvrir ce lieu magnifique qui accueille chaque année 4 millions de visiteurs : avec la Covid-19, la cité sera sans nul doute désertée par les touristes étrangers. Carcassonne permet de se plonger dans l'univers médiéval.

Au-delà de Carcassonne, c'est tout le pays cathare qui offre de nombreux sites historiques et de grands espaces naturels. La ville n'est qu'à quelques kilomètres des Pyrénées et de la mer Méditerranée, ce qui offre une multitude de possibilités.

3. La Baie de Somme et son estuaire

L’estuaire de la Baie de Somme, sur la côte picarde, offre à ses visiteurs quelque 7.000 hectares de nature sauvage, de paysages façonnés par la marée, de vastes étendues de sables et de champs, des refuges pour des milliers d’oiseaux migrateurs et une impressionnante colonie de phoques et veaux marins.



Ce site d’exception se découvre aussi au parc du Marquenterre, au cœur de la réserve naturelle. Les visiteurs pourront y observer sans les déranger 300 espèces d’oiseaux, canards et autres échassiers rapaces. L'occasion aussi de découvrir plus dans les terres la Picardie, son histoire, des spécialités culinaires et de s'offrir de belles balades en pleine campagne.

4. La Camargue et ses étendues sauvages

La Camargue et ses 120.000 hectares, ses vastes étendues sauvages, ses chevaux, ses taureaux et ses oiseaux, ont de quoi faire rêver. Un lieu hors du temps où l'on peut se laisser transporter par la nature, comme au parc ornithologique du Pont-de-Gau avec ses dizaines d'espèces d'oiseaux, au cœur de la Camargue.



C'est l'occasion aussi de découvrir la côte méditerranéenne, avec d'un côté la ville de Montpellier, de l'autre celle de Marseille, et plus au Nord, Nîmes et Avignon. Pour les amateurs de plage et de soleil, c'est donc la destination idéale pour passer des vacances réussies !

5. La pointe du Cotentin, ou la beauté sauvage du bout du monde

Les alentours de la Hague, à la pointe nord du Cotentin, le "Finistère de la Normandie", regorgent d'endroits d'une rare beauté. Le long du sentier des douaniers, l'on peut s'y promener du nez de Jobourg, un promontoire rocheux à 128 mètres au-dessus du niveau de la mer, à Port Racine, le plus petit port de France, ou jusqu'aux merveilleuses dunes de Vauville, une réserve naturelle qui accueille plus de 1.600 espèces.



Autour de La Hague, il est aussi possible de visiter les petits hameaux aux alentours et les habitations traditionnelles, ainsi que la maison de Jacques Prévert. En poussant à l'ouest, un détour par Port Racine est incontournable pour admirer la vingtaine de bateaux au mouillage dans le plus petit port de France, fondé par un corsaire en 1813.

6. Le Limousin et son Parc naturel de Millevaches

Le Limousin et le parc Naturel de Millevaches sur le plateau du même nom sont un immense espace naturel situé sur trois départements : la Creuse, la Haute-Vienne et la Corrèze. Sur ses 3.400 km2, le parc compte une densité de population très faible. Le parc de Millevaches possède de nombreux circuits de randonnée.



À découvrir durant la balade : des tumulus et un passage au village de Quenouille. L'an dernier un bivouac a été installé au coeur même du parc, avec foyer et toilettes sèches afin de permettre aux randonneurs de camper sur place en toute légalité et également d'observer les étoiles. Le ciel du Parc Naturel de Millevaches fait partie du cercle très fermé des "ciels d'exception français".



7. La région nantaise et la vallée de l'Evre

La région nantaise et la vallée de l'Evre proposent une multitude de paysages différents entre forêts, marais, et cours d'eau qui invitent à la balade. Dans la vallée de l'Evre, on peut observer une biodiversité abondante et profiter des nombreux chemins de randonnées balisés.



Nantes est à proximité de l'océan Atlantique. C'est aussi la capitale historique de la Bretagne, bien qu'elle ne fasse plus aujourd'hui partie officiellement de cette région. C'est donc un territoire riche et plein d'histoire à découvrir.

8. Le massif du Vercors

Le massif du Vercors, à cheval sur deux départements, l'Isère au Nord et la Drôme au Sud, est traversé de chemins, avec 4.000 km de chemins balisés sur le territoire du parc. On peut encore trouver des itinéraires secrets ou cachés où vous aurez l'impression d'être seul au monde. Il est possible de marcher au milieu des champs de lavande à des altitudes de 200 mètres mais aussi rejoindre les montagnes les plus hautes du massif qui culminent autour de 2.300 mètres.



La faune et la flore du massif sont exceptionnelles, avec quelque 1.800 espèces végétales recensées. Les espèces emblématiques sont les orchidées ou la tulipe sauvage par exemple. En ce qui concerne la faune, nous avons le bouquetin, le sanglier, le chevreuil, le chamois ou le cerf. Une biodiversité à découvrir durant de belles randonnées.

9. Le village de Cordes-sur-Ciel dans le Tarn

On ne peut pas rester insensible à la beauté de Cordes-sur-Ciel. Si par chance vous y arrivez un jour de brume, le village perché semblera comme flouté dans le ciel, d'où son nom. Cordes n'est pas qu'un décor magnifique, c'est aussi un lieu de vie avec de charmantes boutiques. Cordes-sur-Ciel est considéré comme l'un des plus beaux villages de France et a même été élu village préféré des Français en 2014 grâce à son charme médiéval.



Mais le village de Cordes-sur-Ciel ce n'est pas que des belles pierres, mais c'est aussi de magnifiques vues, qui sont tour à tour vertigineuses ou douces sur la campagne alentour. Il y a aussi les jardins sur tout le pourtour du village, des dizaines jardins suspendus.

10. La Suisse normande

La Suisse normande offre un cadre naturel spectaculaire, des collines, des barres rocheuses qui surplombent les méandres de l'Orne. Ici les paysages sont différents du reste de la région, pas de grandes villes, que des hameaux, des villages et des communes traversées soient par des voies vertes, soient par des cours d’eau. Et puis il y a la montagne avec des points de vue à couper le souffle.



Tous ces espaces naturels font le terrain privilégié de la randonnée : il y a en Suisse Normande plus de 600 kilomètres de chemins balisés avec deux GR. À deux roues vous pouvez aussi emprunter la voie verte qui a été aménagée sur l’ancienne voie ferrée Caen-Flers. Là aussi, les paysages sont splendides, et puis il y a le kayak et le canoë.

11. Les Flandres françaises

Au cœur de la campagne vallonnée du Nord, entre Dunkerque et Lille se trouve Cassel, un village sacré préféré des Français en 2018. Niché dans les Flandres françaises, ce village aux jolies ruelles pavées et aux maisons de briques, offre un charme pittoresque à ses visiteurs.



Bien que la région soit plate, il est possible de prendre de la hauteur en se dirigeant vers le Mont Cassel qui culmine à 176 mètres et laisse observer un panorama unique sur la région. La Flandre c'est aussi un territoire gastronomique. À découvrir, entre autres, le cœur casselois ou la fameuse carbonnade flamande. Le territoire des Flandres offre aussi un patrimoine riche.

12. Le Jura, entre lacs et cascades

Direction le Jura pour prendre un grand bol d'air au pays des lacs et des cascades. Entre montagne et lac, se dessine un lieu magique et majestueux. Dans la vallée du Hérisson et ses fameuses cascades du même nom, se trouve la plus spectaculaire de ses chutes d'eau : celle de l'Éventail. Les cascades du Hérisson s'étendent sur 4 kilomètres et ont 250 mètres de dénivelé, où se succèdent cascades et chutes d'eau.

Le Jura, c'est aussi de magnifiques lacs, comme celui de Vouglans à 30 kilomètres à vol d'oiseau, plus au sud. On découvre l'un des plus grands lacs artificiels de France, mis en eau fin des années 60, après la construction du barrage de Vouglans. Il y a 3 magnifiques plages pour les familles, sur lesquelles on peut faire du bateau, du canoë ou du paddle. L'endroit est idéel pour la pêche et pour les randonnées, le VTT et pour l'apéro... On ne refuse pas un vin jaune du Jura avec un bon morceau de comté.

13. La cité médiévale de Saint-Émilion

1,5 million de visiteurs se croisent chaque année dans la cité médiévale de Saint-Émilion en Gironde. Il s'agit d'un des noms de vignobles les plus connus dans le monde. Saint-Émilion a été le tout premier vignoble a être classé au patrimoine mondial de l'Unesco, il y maintenant vingt ans.



Cette cité médiévale se scinde en deux, la haute ville tout d'abord avec sa somptueuse église monolithe construite au XIIe siècle. C'est la plus grande église de cette conception en Europe. Avec une vue qui donne sur la place de l'église monolithe, on domine surtout la basse-ville, plus loin vous avez les vignes puis la plaine.

14. Le lac de Saint-Ferréol, château d’eau du canal du Midi

Le lac artificiel de Saint-Ferréol, le plus grand du monde en son temps, permet de maintenir le niveau d’eau du canal de Toulouse à Sète. Ce lac est le résultat d’une prouesse technologique mais est aussi certainement l’un des endroits les plus romantiques d’Occitanie.



Le lac accueille de nombreux touristes depuis toujours. On s’y baigne, on y fait de la voile, avant que l’autoroute ne mette la Méditerranée à 1h30 de Toulouse. Un paradis ultra protégé depuis toujours par le fait que trois départements se le partage : le Tarn, l’Aude, la Haute-Garonne qui heureusement n’ont jamais réussi à se mettre d’accord sur son aménagement et qui est désormais intouchable grâce au classement du Canal du Midi au patrimoine mondial de l’Unesco.