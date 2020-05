Idée vacances en France : la Camargue et ses étendues sauvages

publié le 04/05/2020 à 12:37

La Camargue et ses 120.000 hectares, ses vastes étendues sauvages, ses chevaux, ses taureaux et ses oiseaux, ont de quoi faire rêver plus d'un confiné. Un lieu hors du temps où l'on peut se laisser transporter par la nature, comme au parc ornithologique du Pont-de-Gau avec ses dizaines d'espèces d'oiseaux, au coeur de la Camargue.

Il s'agit d'un véritable petit coin de paradis. En temps normal l'endroit est déjà sauvage mais avec la crise du coronavirus et surtout avec le confinement, c'est impressionnant. On n'entend plus que les oiseaux qui ont pris leur aise dans le parc, ils nichent même le long des sentiers désertés par les visiteurs. "Là, on a quatre espèces de hérons qui viennent s'alimenter, c'est un spot magique, parce qu'on est sous les arbres, caché à quelques mètres des oiseaux et ils viennent s'alimenter sans qu'on les dérange", se réjouit Frédéric Lamouroux, le directeur du parc.

1.800 flamands roses en Camargue : un emblème

Lui aussi est bluffé par ce retour en force de la nature, "Tous ces sons sont hyper amplifiés par le silence environnant. On n'entend pas une seule voiture, on n'entend pas de cris, on entend pas de bruit. Ce sont des sons qu'on a normalement qu'à 6 heures du matin ou en toute fin de journée, là on a ça toute la journée. C'est un vrai plaisir c'est une bulle de nature qui nous enveloppe", se réjouit le maître des lieux.

Et à chaque détour des sentiers du parc, on découvre une espèce différente, un couple d'Ibis perchés à côté d'un majestueux héron cendré, une Talève sultane bleue au bec rouge dans une touffe de roseau et bien entendu on observe les bruyantes troupes de flamands roses. Il y en a 1800 ici, l'emblème de la Camargue.

"On apprend tous les jours de la part de cet oiseau là, parce qu'il y a un comportement assez fabuleux : de la parade amoureuse en hiver à sa façon de s'alimenter, sa couleur, sa façon de vivre en groupe, ses moeurs, la façon qu'il a de nicher très particulièrement sur des îlots dans des colonies que de flamands roses. C'est un oiseau très fascinant". Et avec la nature qui reprend ainsi ses droits, Frédéric Lamouroux est évidemment impatient de rouvrir son parc pour faire partager sa passion.

Un endroit sauvage en adéquation avec un déconfinement progressif

Et aux Saintes-Maries-de-la Mer aussi on se languit du retour des touristes. Les commerçants et sa magnifique église forteresse, les manadiers qui font visiter à dos de cheval, le fameux cheval blanc, leur vaste propriété pour aller côtoyer un autre emblème, les taureaux camarguais noirs et qu'il ne faut pas chatouiller de trop près.

Les loueurs de vélos aussi piaffent d'impatience. En VTT une des très belles balades, c'est celle de la digue à la mer jusqu'au phare de la Gacholle. C'est un must pour Frédéric Faby, un camarguais amoureux de sa région "C'est un endroit juste extraordinaire où l'on est au milieu de nul part avec des dunes, c'est un endroit magique qui est ultra sauvage. Avec le déconfinement si l'on veut profiter de la plage, c'est un endroit où l'on peut profiter et où l'on peut avoir la possibilité d'avoir de l'espace autour de soi et de ne pas être les uns sur les autres", témoigne Frédéric.

Superbe et sauvage, la Camargue colle tout particulièrement avec un déconfinement en douceur.

