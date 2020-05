Idée vacances en France : les Flandres françaises

publié le 14/05/2020 à 14:51

Au cœur de la campagne vallonnée du Nord, entre Dunkerque et Lille se trouve Cassel, un village sacré préféré des Français en 2018. Niché dans les Flandres françaises, ce village aux jolies ruelles pavées et aux maisons de briques, offre un charme pittoresque à ses visiteurs.

Bien que la région soit plate, il est possible de prendre de la hauteur en se dirigeant vers le Mont Cassel qui culmine à 176 mètres et laisse observer un panorama unique sur la région. Au pied du moulin, nous attend Paul Tayass un pur flamand, l’un des nouveaux gérants de l’estaminet Kasteelhof.

"Sans prétention on appelle ça la cordillère des Flandres, c'est vraiment le sommet de Cassel. J'ai toujours trois mots qui me reviennent en tête c'est calme, nature et authenticité. L'ambiance de venir boire une petit bière à Cassel en terrasse avec la vue, entendre les oiseaux chanter, faire une petite ballade. On n'a jamais connu Cassel comme ça".

À pied ou en vélo, avec de bons mollets, vous pouvez vous offrir une pause nature entre le Mont des cats, et son monastère, le Mont noir et son sentier de jacynthes, cher à Marguerite Yourcenar et en contrebas de Cassel, le Jardin des Récollets rouvre ses portes à partir d’aujourd’hui.



Ressourcez-vous en pleine nature

Un lieu attachant qui invite à se poser, profiter, de toutes ces fleurs, azalées, narcisses, tulipes... Emmanuel de Quillac, le propriétaire, est un personnage incontournable du coin. "J'ai voulu retrouver d'abord la nature en arrivant ici en 1990. La ferme de mon grand-père était totalement à l'abandon j'ai planté la nature, c'est-à-dire que des essences du coin, et je me suis dis 'tiens je vais faire un jardin à la flamande' chaque chose à sa place on aime que tout soit ordonné", explique Emmanuel qui décrit son jardin comme "une chambre de verdure".

Pour visiter cet endroit, pas besoin de réservation, c’est un jardin privé ouvert du jeudi au dimanche, désormais déconfiné ! On a l’impression parfois de se promener au milieu de peintures flamandes.

Les Flandres, un territoire gastronomique

La Flandre c'est aussi un territoire gastronomique. Malheureusement en raison de l'épidémie on ne peut pas profiter de ces bonnes tables en ce moment, ni de ces spécialités à la bière. Mais ces professionnels aspirent à retrouver bientôt leurs visiteurs, comme dans l’estaminet de Paul et Clémentin, un bistrot avec ses pots en émail au plafond et ses jeux traditionnels.

"C'est un peu comme à la maison. Ça nous fait bizarre de voir nos établissements comme ça. On continue de faire nos plats à emporter pour continuer de faire découvrir la gastronomie flamande", explique l'un des gérants. À découvrir, entre autres, le cœur casselois ou la fameuse carbonnade flamande.

Un territoire des Flandres, avec son patrimoine, qui ne demande qu’à se réveiller complètement. À défaut de pouvoir s’attabler pour l’instant, les touristes peuvent déambuler et profiter du paysage.

Jardin du Mont des Récollets, un jardin "à la flamande", route de Steenvoorde à Cassel Crédits : Franck Antson / RTL | Date : 14/05/2020 5 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Jardin du Mont des Récollets, un jardin "à la flamande", route de Steenvoorde à Cassel Crédits : Franck Antson / RTL | Date : Emmanuel de Quillacq, arhitecte-paysagiste, propriétaire du Jardin du Mont des Récollets à Cassel Crédits : Franck Antson / RTL | Date : Le Jardin des Récollets, jardin "à la flamande" d'1,5 hectares Crédits : Franck Antson / RTL | Date : Clémentin Taeyhals et Paul Leroy-Demon, les jeunes nouveaux gérants de "T'Kasteelhof", un bistrot de campagne typique Crédits : Franck Antson / RTL | Date : Le "T'Kasteelhof" offre une vue panoramique sur la région Crédits : Franck Antson / RTL | Date : 1 / 1 < > +