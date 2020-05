Idée vacances en France : le massif du Vercors

publié le 08/05/2020 à 11:09

Son massif est encore totalement authentique, sauvage et les problèmes de distanciation sociale ne se posent pas. En effet, sur le massif du Vercors, à cheval sur deux départements, l'Isère au Nord et la Drôme au Sud, en ces temps de crise sanitaire il y a de la place sur les sentiers.

Stéphane Fayollat gère les chemins de randonnée du parc naturel régional du Vercors : "C'est un sentier qui fait partie des 4.000 km de chemins balisés sur le territoire du parc. Cela offre de grandes possibilités pour tout public. On peut encore trouver des itinéraires secrets ou cachés où vous aurez l'impression d'être seul au monde. Nous avons aussi une très grande diversité de paysages. Il est possible de marcher au milieu des champs de lavandes à des altitudes de 200 mètres mais aussi rejoindre les montagnes les plus hautes du massif qui culminent autour de 2.300 mètres".

"Nous avons au coeur du massif du Vercors, la plus grande réserve naturelle de France métropolitaine, à savoir la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors. Ce n'est pas un territoire qu'on a mis sous cloche. Sur le Vercors on a aussi la chance d'avoir une grande diversité d'hébergements comme des gîtes bien sûr ou encore des cabanes dans les arbres par exemple."

La flore et la faune de ce massif sont exceptionnelles : "On a quelque 1.800 espèces végétales recensées. Les espèces emblématiques sont les orchidées ou la tulipe sauvage par exemple. En ce qui concerne la faune, nous avons le bouquetin, le sanglier, le chevreuil, le chamois ou le cerf. Nous avons aussi assisté au retour du prédateur du loup mais la probabilité d'en croiser reste infime même s'il est bien présent sur l'ensemble du massif du Vercors", explique Stéphane Fayolas.