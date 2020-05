Idée vacances en France : le village de Cordes-sur-Ciel dans le Tarn

publié le 12/05/2020 à 17:58

On ne peut pas rester insensible à la beauté de Cordes-sur-Ciel. Si par chance vous y arrivez un jour de brume, le village perché semblera comme flouté dans le ciel, d'où son nom. Cordes n'est pas qu'un décors magnifique, c'est aussi un lieu de vie avec de charmantes boutiques, comme celle d'objets d'artisanat d'art de Christophe Mandille, un amoureux de la magie de Cordes : "Ma région c'est une perle, la route depuis Albi est somptueuse. On arrive on voit ce village perché, tous les jours j'ai une émotion", avoue le commerçant.

Cordes-sur-Ciel est considéré comme l'un des plus beaux villages de France et a même été élu village préféré des Français en 2014. Et ce n'est pas Alain et Marie Chamary qui diront le contraire. Les propriétaire des Secrets du Chat, proposent des chambres d'hôtes de charme.

Bien que Marie connaisse Cordes par coeur, elle se laisse encore surprendre : "Des village médiévaux il y en a plein en France, mais un village médiéval aussi vaste, je crois que c'est 23 kilomètres de ruelles. Pendant le confinement on tournait, on a découvert des ruelles que l'on ne connaissait pas", raconte la propriétaire.

Des vues vertigineuses sur la campagne du Tarn

Et Cordes c'est aussi et surtout le charme de l'ancien, "c'est une architecture de grands bourgeois du 12e et 13e siècle. Ce sont des maisons de types Renaissance, elles ont toutes été construites dans un labs de 100 ans, donc il y a une belle cohérence", témoigne Marie.

Mais le village de Cordes-sur-Ciel ce n'est pas que des belles pierres, mais c'est aussi de magnifiques vues, qui sont tour à tour vertigineuses ou douces sur la campagne alentour. Il y a aussi les jardins sur tout le pourtour du village, des dizaines jardins suspendus, comme celui d'Alain et Marie.

En cette période délicate, le couple accueillera ses client avec toutes les précautions pour se protéger et protéger leurs visiteurs. Les chambres seront bloqués 24 heures entre deux locations, pas de tables d'hôtes... mais Marie a hâte d'accueillir les premiers touristes : "On a du réduire, à contre coeur, la capacité d'accueil, mais on a les premiers jeudi. On est très contents, tout excités", se réjouit la patronne des Secrets du Chat. Marie et Alain comptent sur la visite des Toulousains, qui sont à moins de 100 kilomètres de ce joli village médiéval.

