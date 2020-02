Infirmière tuée dans les Deux-Sèvres : l’agresseur présumé mis en examen

et AFP

publié le 15/02/2020 à 04:14

Il est soupçonné d’avoir porté un coup de couteau mortel à infirmière du centre de psychothérapie de l'hôpital Nord Deux-Sèvres de Thouars. Ce patient a été mis en examen, vendredi 14 février, pour "assassinat et tentative d'assassinat", d’après le parquet de Poitiers. Le jeune homme, âgé de 20 ans, a été placé en détention provisoire, a précisé le procureur-adjoint François Thévenot.

L'agresseur présumé est soupçonné d'avoir agressé à l'arme blanche Élodie, une infirmière âgée de 30 ans, sur le parking devant l'unité psychiatrique de l'hôpital. Héliportée au CHU de Poitiers, cette mère de deux enfants est décédée quelques heures plus tard. Le patient, qui était hospitalisé depuis le 24 janvier "au départ" de sa propre volonté s'est emparé d'un couteau qui se trouvait dans le véhicule d'une accompagnatrice.

Il a frappé "d'un coup très rapide" l'infirmière qui s'avançait vers lui. Il a également manqué de blesser une autre infirmière. Le jeune homme avait ensuite été interpellé et placé en garde à vue après avoir été vu par un psychiatre. Le parquet de Niort s'est dessaisi vendredi au profit du pôle criminel du tribunal judiciaire de Poitiers.

Vendredi, une centaine des collègues de l'infirmière se sont réunis à l'occasion de la venue de Frank Bellivier, délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. "Les équipes sont dévastées, ce n'est pas le moment des grands discours mais du recueillement", a indiqué M. Bellivier après plus de deux heures de réunion. Il a confirmé la mise en place "d'une cellule de crise sur différents volets techniques ou d'accompagnement".

Alain Fouquet, infirmier en psychiatrie depuis 1983 et élu CGT, a affirmé à la presse que les salariés étaient "bouleversés". "Une infirmière a été tuée, c'est un vrai drame, on aurait préféré que la ministre Agnès Buzyn se déplace". La ministre de la Santé a twitté ses "pensées" à la famille et son "soutien à ses collègues" jeudi 13 février, annonçant la visite de M. Bellivier.

"Nous alertons depuis des années sur le manque de moyens, de personnel, de formation : ça ne peut plus durer ! Il faut arrêter les mots et donner réellement à l'hôpital les moyens de fonctionner. Sinon on ne fait que repousser l'échéance de la prochaine catastrophe", a ajouté le délégué syndical.