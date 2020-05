publié le 06/05/2020 à 11:28

Les alentours de la Hague, à la pointe nord du Cotentin, le "Finistère de la Normandie", regorgent d'endroits d'une rare beauté. Le long du sentier des douaniers, l'on peut s'y promener du nez de Jobourg, un promontoire rocheux à 128 mètres au-dessus du niveau de la mer, à Port Racine, le plus petit port de France, ou jusqu'aux merveilleuses dunes de Vauville, une réserve naturelle qui accueille plus de 1.600 espèces.

À deux pas de là, un petit coin de paradis, le jardin botanique, accueille des plantes tropicales venues du monde entier. "Nous sommes dans la palmeraie la plus grande du nord de l'Europe, un endroit assez unique et spectaculaire", explique Guillaume de Lestrange, président des amis de La Hague.

Après cette visite, direction la pointe nord du Cotentin par le sentier des douaniers et l'escalade du nez de Jobourg, au sommet duquel on peut apercevoir les îles anglo-normandes.

Autour de La Hague, il est aussi possible de visiter les petits hameaux aux alentours et les habitations traditionnelles, ainsi que la maison de Jacques Prévert. En poussant à l'ouest, un détour par Port Racine est incontournable pour admirer la vingtaine de bateaux au mouillage dans le plus petit port de France, fondé par un corsaire en 1813.

