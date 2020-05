Idée vacances en France : la Suisse Normande

publié le 13/05/2020 à 11:36

Un cadre naturel spectaculaire, des collines, des barres rocheuses qui surplombent les méandres de l'Orne. Ici les paysages sont différents du reste de la région, pas de grandes villes, que des hameaux, des villages et des communes traversées soient par des voies vertes, soient par des cours d’eau. Et puis il y a la montagne avec des points de vue à couper le souffle, c’est le cas en haut du Pain de sucre ou plus au sud à la Roche d’Oëstre, à 118 mètres au dessus de la Rouvre.

Paradis des randonneurs, la Suisse Normande c'est aussi l'écotourisme. Tous ces espaces naturels font le terrain privilégié de la randonnée pédestre : il y a en Suisse Normande plus de 600 kilomètres de chemins balisés avec deux GR.

À deux roues vous pouvez aussi emprunter la voie verte qui a été aménagée sur l’ancienne voie ferrée Caen-Flers. Là aussi, les paysages sont splendides, et puis il y a le kayak et le canoë.

La roche d'Oëstre est l'un des plus prestigieux belvédères naturels de l'Ouest de la France. Crédit : Frédéric Veille

Nous vous conseillons également de vous arrêter au village de Clécy, baptisé capitale de la Suisse Normande, village bâti dans les méandres de l’Orne et dominé par son viaduc. Les célèbres guinguettes au bord de l’eau ne sont pas encore rouvertes mais le charme opère ici depuis les années 1930, ce qui fait de ce village un lieu de passage obligé et ce n’est pas très loin du Domaine de la Pommeraye.

Le rochers des Parcs et le Viaduc de Clécy. Crédit : Suisse Normande Tourisme

Et puis, un petit conseil, si vous voulez visiter la Suisse Normande, ne calculez pas en kilomètres mais en temps de parcours. Car, ici, on est bel et bien en montagne et à chaque virage vous ne pourrez pas faire autrement que de vous arrêter pour admirer le paysage.