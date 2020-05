et Marie-Pierre Haddad

publié le 20/05/2020 à 08:05

"Cet été sera un petit peu différent". Jean-Baptiste Lemoyne veut inciter les Français à privilégier le tourisme au sein de l'Hexagone. Invité à l'antenne de RTL, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères s'est laissé aller à une référence musicale en ce mercredi 20 mai. "Je crois que l'idée, c'est plutôt de quitter l'autoroute, comme le disait Didier Barbelivien, c'est d'emprunter ces départementales, ces chemins noirs, comme le disait l'écrivain Sylvain Tesson", explique-t-il.

Interrogé sur le fait de rendre les péages des autoroutes gratuits pour cet été, Jean-Baptiste Lemoyne préfère se concentrer sur "ceux qui ne partent pas en vacances". "Nous travaillons avec les régions pour mettre en place des chèques vacances tourisme pour cet été", annonce-t-il.

Qui sera concerné par cette mesure ? "Nous sommes en train de discuter avec les régions. Certaines veulent mettre l'accent sur des publics modestes. D'autres veulent également encourager celles et ceux qui ont été en première et deuxième lignes. Ce sera très adapté aux souhaits des régions", précise le secrétaire d'État. Quel budget ? "On est en train d'y travailler. Réponse début juin", a ajouté Jean-Baptiste Lemoyne.