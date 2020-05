Nîmes : un retraité meurt après une violente agression à son domicile

publié le 07/05/2020 à 04:41

Le cambriolage avait dégénéré de manière extrêmement brutale. Le septuagénaire agressé à coups des barres en acier le 12 avril dernier chez lui, à Saint-Geniès-de-Malgoirès, une commune du Gard située au nord-ouest de Nîmes, est décédé des suites de ses blessures au CHU de Nîmes.

Son pronostic vital était engagé depuis son agression. Également blessée ce jour-là, son épouse présentaient toutefois de plus légères blessures. Peu après les faits, le 14 avril, deux suspects, une jeune majeur et un mineur de 17 ans, ont été interpellés à Nîmes. Ils ont été mise en examen pour vol avec violence et en bande organisée. Une qualification qui devrait changer avec le décès du septuagénaire.

Selon Objectif Gard, le plus jeune d'entre eux faisait l'objet d'un contrôle judiciaire pour un précédent vol avec violence commis à l'âge de 16 ans.