Idée vacances en France : la région nantaise et la Vallée de l'Evre

publié le 07/05/2020 à 12:18

À Nantes, la librairie la Géothèque spécialisée dans la découverte des cultures du monde, invite au voyage. Seulement, même à l'heure du déconfinement lundi, notre monde se réduira au mieux à un cercle de 100 kilomètres de rayon, selon le plan qui sera présenté cet après-midi par le Premier ministre.



Benoît Albert, le gérant de la librairie a alors décidé d'afficher une carte du Grand-Ouest sur sa devanture, sur laquelle avec un feutre noir il a tracé le rayon des 100 kilomètres. À partir de Nantes on peut monter jusqu'à Rennes au Nord, au Sud descendre à la limite du Marais Poitevin, à l'Ouest on est à l'entrée du Golfe du Morbihan et on peut aller jusqu'à Angers du côté Est.

Pour Benoît Albert, la richesse de la région nantaise va permettre à chacun de découvrir et redécouvrir les pépites régionales : "On va toujours un peu dans les même endroits, sauf qu'aujourd'hui on ne va pas tous se retrouver sur les bords de la Loire nantaise, les gens auront besoin de sortir un petit peu, d'aller découvrir autre chose (...) il faut redécouvrir ces paysages, redécouvrir ce qu'il y a autour de nous".

La Loire, fleuve sauvage, possède plusieurs îlots Crédits : Dominique Drouet | Date : 07/05/2020 6 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > La Loire, fleuve sauvage, possède plusieurs îlots Crédits : Dominique Drouet | Date : La rivière de l'Evre est longue de 93 kilomètres et afflue directement dans la Loire en rive gauche Crédits : Dominique Drouet | Date : La Vallée de l'Evre possède 300 km de sentiers de randonnées Crédits : Dominique Drouet | Date : Un champs de coquelicot dans la très colorée Vallée de l'Evre Crédits : Dominique Drouet | Date : Le Pont médiéval de Bohardy franchit l'Evre à Montrevault-sur-Evre Crédits : Dominique Drouet | Date : Un Martin-pêcheur, oiseau très coloré que l'on peut facilement voir dans la région Crédits : Dominique Drouet | Date : 1 / 1 < > +

La Vallée de l'Evre

Et pour les sorties en familles sur une journée, la région nantaise a de quoi offrir. Entre forêts, marais, et cours d'eau qui invitent à la ballade, direction aujourd'hui le cirque de Courossé qui domine la vallée de l’Evre, une petite rivière entre Nantes et Cholet.

"En haut du rocher, on découvre tout ce paysage très sinueux, comme une île au fond d’une vallée avec l’Evre qui contourne cette île et on a ce rocher, tout autour, comme un cirque, c’est assez majestueux, magique cet endroit. On peut descendre le rocher jusqu’au bord de l’eau", détaille Karine Le Gendre, directrice générale de "Osez Mauges" Tourisme et développement.

"Ce qu’on peut rencontrer sur l’Evre ce sont les martins-pêcheurs que l'on peut facilement voir. Ce sont des oiseaux très colorés, bleu, orange. Ils font pas mal d’allers-retours donc ils sont assez faciles à observer, pourvu que ça soit tranquille", précise-t-elle.

Comités, guides de randonnée, cartes IGN

Afin de connaître toutes ces ballades et ces circuits, qui sont moins connus et parfois même hors des sentiers battus, il y a bien sûr les comités départementaux du tourisme, qui peuvent vous renseigner, mais rien de tel qu’un guide de randonnée pour découvrir ou redécouvrir chacune de nos régions et puis il y a les cartes IGN.





La carte IGN est un outil indispensable pour Benoît Albert, notre libraire nantais : "Aujourd’hui on a le GPS, et les gens se demandent si la carte c’est encore utile. Aujourd’hui je vends encore 10.000 cartes par an (...) La carte IGN 124 qui fait Nantes-Saint-Nazaire, sur cette carte-là vous la déployez sur votre table, ce que le GPS ne peut pas faire. Lui vous emmène juste d’un point A à un point B. Mais quand vous regardez la carte vous êtes un explorateur. Pour moi, utiliser ce type de carte-là, c’est se perdre sur les petites routes. Je vois qu’il y a un sentier de randonnée à tel ou tel endroit, pour moi c’est la meilleure exploration". Ce conseil est valable partout en France car le voyage commence déjà autour de chez soi.